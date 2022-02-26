دبي، الإماراع العربية المتحدة (CNN) -- اعتذرت الجهة المنظمة لحفلي المغنية هبة طوجي، والمايسترو أسامة الرحباني في "أوبرا دمشق"، للجمهور، بعد ما وصفته بـ"الانسحاب المفاجئ" للفنانين اللبنانيين من الحفلين اللذين كانا مقرراً إقامتهما في 9 و10 مارس/ آذار 2022.

وسبق أن أعلنت هبة طوجي عن الحفلين من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت فيه عن حماسها للغناء في سوريا للمرة الأولى منذ انطلاقتها قبل 15 عامًا.

ولم يصدر أي تعليق من جانب الفنانين اللبنانيين إلى الآن حول إلغاء حفليهما في دمشق، الذي اعتبرت الجهة المنظمة أن أسبابه "غير واضحة أو مقنعة"، بعدما تم طرح التذاكر للبيع، وقرب نفاذها، و"تجهيز كل ما يلزم من ترتيبات فنية ولوجستية..."، حسبما قالت في بيانٍ صادرٍ عنها، أعربت فيه عن أسفها واستغرابها مما حدث.

وكان من المقرر أن يتولى المايسترو أسامة الرحباني إدارة الحفلين، في إطار التعاون المستمر بينه والمغنية هبة طوجي، الذي أثمر عن أغانٍ وحفلاتٍ ناجحة عربيًا وعالميًا. ويعملان حاليًا على إصدار ألبوم جديد بصوتها، وصفه الرحباني بالتعاون المختلف حد "الجون" بالموسيقى، على مستوى الأفكار وتنوع المواضيع.