اليوم الوطني الكويتي.. الرياض تشهد "ليلة في حب الكويت" وإكسبو دبي يحتفل بهذه المناسبة

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موسم الرياض
تصوير: موسم الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدر وسم اليوم الوطني الكويتي قائمة المواضيع الرائجة على موقع تويتر في الخليج، خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، التي شهدتها الكويت وعواصم ومدن خليجية أخرى احتفالاً بهذه المناسبة.

ومن أبرز هذه الفعاليات، ما شهدته العاصمة السعودية، في موسم الرياض الذي نظم "ليلة في حب الكويت"، أحياها المطربون نوال الكويتية، وعبد الله الرويشد، ونبيل شعيل، بمشاركة الفنانين الكويتيين القديرين: حياة الفهد، وسعاد عبد الله، وسعد الفرج، وفنانون كثر آخرون.

كما احتفل إكسبو دبي ٢٠٢٠، باليوم الوطني الكويتي، وتزين برج خليفة بعلم الكويت، وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، والعمانية مسقط، احتفالاتٍ مماثلة بهذه المناسبة.

وعادت الاحتفالات الضخمة للعاصمة الكويتية بهذه المناسبة، بعد غياب عام بسبب جائحة كورونا، ومنها الحفل الذي أحياه الفنان الإماراتي حسين الجسمي، ضمن فعاليات مهرجان الكويت الأول، ومن المقرر أيضاً أن يشهد مهرجان فبراير الكويت ٢٠٢٢؛ أمسياتٍ غنائية يحييها مطربون كويتيون وعرب، وعلى رأسهم المطرب السعودي محمد عبده، مطلع شهر مارس/ آذار المقبل.

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