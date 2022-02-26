دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدر وسم اليوم الوطني الكويتي قائمة المواضيع الرائجة على موقع تويتر في الخليج، خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، التي شهدتها الكويت وعواصم ومدن خليجية أخرى احتفالاً بهذه المناسبة.

ومن أبرز هذه الفعاليات، ما شهدته العاصمة السعودية، في موسم الرياض الذي نظم "ليلة في حب الكويت"، أحياها المطربون نوال الكويتية، وعبد الله الرويشد، ونبيل شعيل، بمشاركة الفنانين الكويتيين القديرين: حياة الفهد، وسعاد عبد الله، وسعد الفرج، وفنانون كثر آخرون.

🇸🇦❤️🇰🇼 عيدكم عيدنا🔥👏🏻 https://t.co/qii4cZHsEj

الفرحة لا تُوصف، والمشاعر أكبر من الكلام ❤️ قدَّام #ليلة_في_حب_الكويت، اللي استمتعنا فيها بمشاركة كبار المطربين والممثلين لفرحتهم .. على مسرح محمد عبده أرينا في #بوليفارد_رياض_سيتي 🎶🇰🇼 #موسم_الرياض https://t.co/N0BGmQtkV1

كما احتفل إكسبو دبي ٢٠٢٠، باليوم الوطني الكويتي، وتزين برج خليفة بعلم الكويت، وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، والعمانية مسقط، احتفالاتٍ مماثلة بهذه المناسبة.

We celebrated the State of Kuwait’s National Day at Expo 2020 Dubai today, by welcoming His Excellency Dr. Hamad Ahmad Rouh Aldeen, Minister of Information and Culture, who was hosted by His Excellency Khalifa Shaheen Almarar, UAE Minister of State. https://t.co/jZAyV1Lu5t

في اليوم الوطني لدولة الكويت، نتمنى لأشقائنا المزيد من التقدّم والرخاء والنمو! #برج_خليفة #الإمارات_تحب_الكويت On Kuwait’s National Day, we wish the people of #Kuwait peace, happiness and progress! #BurjKhalifa! #KuwaitNationalDay https://t.co/T9Hkw6BPET

قطر تحتفل بالعيد الوطني الكويتي 🇶🇦🇰🇼 #اليوم_الوطني_الكويتي https://t.co/OSPdEgZfVj

عُمان تحتفل بالعيد الوطني الكويتي 🇴🇲🇰🇼 #اليوم_الوطني_الكويتي https://t.co/i4f2dMOlgI

وعادت الاحتفالات الضخمة للعاصمة الكويتية بهذه المناسبة، بعد غياب عام بسبب جائحة كورونا، ومنها الحفل الذي أحياه الفنان الإماراتي حسين الجسمي، ضمن فعاليات مهرجان الكويت الأول، ومن المقرر أيضاً أن يشهد مهرجان فبراير الكويت ٢٠٢٢؛ أمسياتٍ غنائية يحييها مطربون كويتيون وعرب، وعلى رأسهم المطرب السعودي محمد عبده، مطلع شهر مارس/ آذار المقبل.

انا اللي قلت للتاريخ 🇰🇼 سجل عندك كويتي 💙🇰🇼✋🏼 @7sainaljassmi 🤍🎼👑 #الإمارات_تحب_الكويت #حسين_الجسمي #الكويت https://t.co/5D3woB0GmA

مقتطفات للفعاليات والأنشطة والحفلات الغنائية في #فبراير #الكويت2022 https://t.co/wRUQc4kVms