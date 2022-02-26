تجربة رامز جلال في الرياض تحظى بالتفاعل.. وتركي آل الشيخ يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظيت تجربة رامز جلال في موسم الرياض بتفاعل واسع على موقع تويتر، بعد أن زار الفنان المصري المثير للجدل بمقالبه الصادمة موقع الفعالية، الجمعة.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عبر حسابه في تويتر، مقطع فيديو من زيارة رامز للموقع، وشكره الأخير على الفكرة ودعمه وتقديره له.

تجربة لعبة رامز…تم افتتاحها هذا الأسبوع في بوليفارد رياض سيتي…لتضاف مع التجارب والألعاب المميزة ❤️ https://t.co/r3L6TyZHfm

الف شكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على الفكرة وعلى دعمك وتقديرك والحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ❤❤ #تجربة_رامز_جلال https://t.co/09ZD6ckzHW

وانتشرت الصور ومقاطع الفيديو التي شاركها رامز جلال عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل، وحظيت بتفاعلٍ كبير خلال الساعات الأخيرة.

مع الشباب الجامدين اللى في #تجربة_رامز مبدعين 🔥🔥💪😍 #تجربة_رامز_جلال #موسم_الرياض https://t.co/d9hM7aYhUG

لاول مره هاتعيش تجربة مقالب رامز في بوليفارد الرياضي سيتي بموسم الرياض ، اخيرا هاتبقى الضحية 😍😂 بس خلى قلبك جامد 💪😂 مبروك يا غالي و دايما مكسر الدنيا #تجربة_رامز #تجربة_رامز_جلال https://t.co/QikfWu1bK2

@ramezgalal رامز يوميان بيزداد نجاح ومحبة من الناس لانو فعلا هو يستاعلها✨🥺💕تجربة رامز اكدتلنا اديش انك مبدع وتاريخك كلوو ابداع وعظامة متلك🦋💝😩 @ramezgalal #تجربة_رامز_جلال

الحمد لله ان التجربة عجبتك، ويارب تعجبكم انتوا كمان والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ❤ #تجربة_رامز_جلال https://t.co/Hj9wavnJFt

وانطلقت "تجربة رامز" في موسم الرياض، في 20 فبراير/ شباط 2022. ويخوض المشاركون فيها تجارب تفاعلية على شكل مجموعات، ويواجهون سلسلة من المقالب وُصفت بـ"المثيرة والمضحكة"، ويشترط فيها ألا يقل عمر المشارك عن 10 أعوام.