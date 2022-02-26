تجربة رامز جلال في الرياض تحظى بالتفاعل.. وتركي آل الشيخ يعلق

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رامز جلال في موسم الرياض
Credit: Twitter/@RiyadhSeason

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظيت تجربة رامز جلال في موسم الرياض بتفاعل واسع على موقع تويتر، بعد أن زار الفنان المصري المثير للجدل بمقالبه الصادمة موقع الفعالية، الجمعة.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عبر حسابه في تويتر، مقطع فيديو من زيارة رامز للموقع، وشكره الأخير على الفكرة ودعمه وتقديره له.

وانتشرت الصور ومقاطع الفيديو التي شاركها رامز جلال عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل، وحظيت بتفاعلٍ كبير خلال الساعات الأخيرة.

وانطلقت "تجربة رامز" في موسم الرياض، في 20 فبراير/ شباط 2022. ويخوض المشاركون فيها تجارب تفاعلية على شكل مجموعات، ويواجهون سلسلة من المقالب وُصفت بـ"المثيرة والمضحكة"، ويشترط فيها ألا يقل عمر المشارك عن 10 أعوام.

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