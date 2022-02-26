دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الفنان والإعلامي المصري سمير صبري أنه سيخضع لعملية جراحية "دقيقة" في القلب، وذلك بعد خضوعه للعلاج الكيميائي من مرض السرطان قرابة السنة والنصف، ما ترك انعكاسات كبيرة على وضعه الصحي.

وطلب من الجمهور الدعاء له وتقديم المساعدة في مداخلة لبرنامج "الحكاية" على قناة MBC، الجمعة، وقال إنه لم يتأخر في تقديم الدعم لأحد من زملائه خلال مسيرته، وبالمقابل يسأل عنه الجميع، ويزورنه للاطمئنان عليه في المشفى خلال محنته الصحية الحالية، ومنهم الفنانتان إيمي ودنيا سمير غانم اللتان يزورانه بشكل يومي تقريبًا، وكذلك: ميرفت أمين، ونيللي، وحسين فهمي، و فنانون كثر آخرون.

ولم يتأخر الرد من الحكومة المصرية على طلب المساعدة من الفنان سمير صبري، حيث قام خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة ووزير التعليم العالي في مصر، بالاتصال به، وأبلغه بـ "تأمين كل احتياجاته".

وكان من المقرر أن يخضع الفنان سمير صبري لعملية جراحية لتوسيع "الشريان الأورطي" بالقلب، الخميس الماضي، لكن الأطباء تريثوا في إجراء العملية لحين استقرار وضعه الصحي، بحسب ما نقلت بوابة "الأهرام" عن الناقد طارق الشناوي، وأعلنت عائلة صبري أنه من المقرر إجراء العملية الأحد ٢٧ فبراير/ شباط ٢٠٢٢.