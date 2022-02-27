"الواد وأبوه"... جديد "الزعيم" عادل إمام بات مؤكدًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد المنتج عصام الإمام شقيق الفنان عادل إمام، أنه يحضر حاليًا لفيلم جديد من إنتاجه بعنوان "الواد وأبوه"، يجمع "الزعيم" بابنه الأصغر الفنان محمد إمام، ومن إخراج ابنه رامي إمام.

وأوضح عصام في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" على قناة "MBC"؛ أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لتقديم الفيلم في وقتٍ محدد كموسم عيد الفطر المقبل مثلاً، خاصة أن حكايته وفكرته لا تزال قيد التطوير، من خلال جلسات يومية مع الفنان عادل إمام.

واستغرب عصام إمام "حدة وكثافة" الشائعات التي تطال صحة شقيقه، ومنها شائعة وفاة "الزعيم" التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أنه "بصحة جيدة"، ولو كان هناك أي شيء من هذا القبيل فلن تخفيه أسرته عن الجمهور، بحسب قوله.

وكانت أحدث إطلالات الفنان عادل إمام التلفزيونية، في مسلسل "فلانتينو" من بطولته في موسم درما رمضان ٢٠٢٠.