دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفض مقيم مصري في السعودية "هدية" كبيرة كتعويض له، وذلك خلال جلسة صلح في منطقة نجران، جنوب غرب المملكة.

وقال حساب "نجران الآن" في تويتر، في تعليقه على فيديو نشره "مقيم مصري يرفض 700 الف ريال سعودي وسيارة كتعويض في جلسة صلح بسبب مشاجرة.

خلال الفيديو المتداول قال المقيم المصري "إحنا عفونا أول شئ لوجه الله تعالى، وتاني شئ لعيال راشد العرجاني، عفونا بدون أي مقابل، بارك الله فيكم عرضتوا علينا ولكن إحنا لا يلزمنا منكم لا سيارات ولا مال".

شاهد .. مقيم مصري يرفض 700 الف ريال سعودي وسيارة كتعويض في "جلسة صلح" بسبب مشاجرة https://t.co/3OhiHtzgZn https://t.co/QQ3aLep7sA

وتابع: "حقنا وصلنا وإحنا إخوان ومفيش أي فرق، حقنا وصل". وتمسك الرجل بموققه عندما طالبه أحد الأشخاص بأن يعتبر ذلك "هدية".

وعلق آخر خلال جلسة الصلح: "ما راح ننسى ها المعروف، بارك الله فيكم، واليوم أنتم تممتوا الصلح".