سمير صبري سجل برنامجه الإذاعي من المشفى.. إليكم أحدث تطورات وضعه الصحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تزال تطورات الوضع الصحي للفنان المصري سمير صبري موضع ترقب، وذلك بعد تأجيل عملية جراحية دقيقة في القلب كان من المفترض أن يخضع لها الأحد الماضي، لحين استقرار مؤشراته الحيوية.

وبعد قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، تم نقله مؤخراً إلى مستشفى "المعادي" العسكري، وقالت ناني الديب إحدى صديقاته المقربات إنه خضع فور دخوله المستشفى لفحوصات شاملة أشرف عليها "عدد كبير من الأطباء".

ورجحّت الديب في مداخلة هاتفية، الإثنين، لبرنامج "كلمة أخيرة" على قناة " ON" المصرية أن يتم إجراء العملية " في غضون ثلاثة أيام على أبعد تقدير"، وهي عملية "قسطرة في الشريان الأورطي، وتركيب صمام فيه".

وأوضحت صديقة الفنان سمير صبري أن سبب تأجيل العملية، هو انتظار نتائج المزيد التحاليل، واستقرار حالة الرئة، وأنزيمات الكلى، بينما يخضع حاليًا لجلسات "إرذاذ بخار"، وعلاج طبيعي، وأكدت أنه بحالة نفسية جيدة، وسط الاهتمام الكبير من زملائه ومحبيه، ورعاية الطاقم الطبي.

وكشف الناقد طارق الشناوي من خلال صفحته على فيسبوك، أن الإعلامي والفنان المصري سجل حلقة جديدة من برنامجه الإذاعي "ذكرياتي" مع الفنانة المصرية ليلى علوي، ستبث الثلاثاء، وستتضمن ما وصفه بـ " مظاهرة حب لسمير صبري".