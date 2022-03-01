شون بن يرصد معاناة الهاربين من أوكرانيا.. وروسيا خارج "اليورو فيجن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تزال تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا تتصدر المشهد حول العالم، وسط سيل من مواقف الإدانة لروسيا التي أطلقتها هيئات وشخصيات ثقافية وفنية أوربية وعالمية.

ومن التداعيات الثقافية التي ستواجهه روسيا بسبب غزوها للأراضي الأوكرانية، قرار اتحاد البث الأوروبي EBU بعدم مشاركة أي عمل روسي في مسابقة الأغنية الأوروبية لهذا العام، والمقرر إقامتها في مدينة تورين الإيطالية خلال شهر مايو/ أيار ٢٠٢٢.

وقال الاتحاد في بيانٍ صدر عنه مؤخراً إن هذا القرار: "يعكس القلق من أنه في ضوء الأزمة غير المسبوقة في أوكرانيا، فإن إدراج روسيا في مسابقة هذا العام من شأنه الإضرار بالمنافسة".

وتجاوب اتحاد البث الأوربي "بعد تشاور على نطاق واسع بين الأعضاء" مع التماس تقدمت به أوكرانيا للاتحاد طلبت فيه منع روسيا من المشاركة في المسابقة وإزالة وسائل الإعلام الروسية من الجمعية التي تعرف عن نفسها بأنها "منظمة غير سياسية من المذيعين المتلزمين بدعم قيم الخدمة العامة".

كما رصدت الكاميرات وجود الممثل والمخرج شون بن في أوكرانيا وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية في تدوينةٍ على فيسبوك إنّ بن: "جاء إلى كييف ليخبر العالم بالحقيقة بشأن الغزو الروسي لبلدنا".

وشارك الرئيس الأوكراني زيلينسكي أيضًا مقطع فيديو من لقاء عقده مع شون في قصة عبر حسابه الرسمي على انستغرام، وذكرت مجلة Variety أنه: "سافر إلى البلاد لإكمال فيلم وثائقي عن الغزو الروسي."

وقال ممثل عن Vice Media Group لشبكة CNN إن الفيلم الوثائقي هو "إنتاج Vice Studios بالاشتراك مع VICE World News و Endeavour Content" لكنه لم يؤكد مشاركة بن في المشروع.

ووصف شون بن في تغريدةٍ له على تويتر الغزو الروسي بـ"الخطأ الوحشي" على حد تعبيره، وأضاف: "أعتقد أن السيد بوتين سيكون قد ارتكب أفظع خطأ للبشرية جمعاء... ارتقى الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني كرموز تاريخية للشجاعة والمبادئ".

Already a brutal mistake of lives taken and hearts broken, and if he doesn’t relent, I believe Mr. Putin will have made a most horrible mistake for all of humankind. President Zelensky and the Ukrainian people have risen as historic symbols of courage and principle. (1/2)

ونصح لاحقًا متابعيه على تويتر، بمشاهدة الفيلم الوثائقي "الشتاء على النار"؛ "بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بأوكرانيا، لكنهم لا يعرفون سوى القليل عن تاريخها الحديث أو الناس..."

For those who are paying attention to Ukraine, but know little about it’s recent history or people, please see the documentary “Winter On Fire”. https://t.co/sYI1bYNZ6B

وروى شون بن، في تغريدةٍ له على تويتر، تجربته في مغادرة أوكرانيا عبر الحدود البولندية، ورصد معاناة مهجري الحرب الأوكرانيين باتجاه بولندا، قائلاً: "مشيت أنا واثنان من زملائي لأميال إلى الحدود البولندية بعد أن تركنا سيارتنا على جانب الطريق، تحمل جميع السيارات الموجودة في هذه الصورة تقريبًا النساء والأطفال فقط، ومعظمها بدون أي علامة على وجود أمتعة، والسيارة هي الشئ الوحيد ذو قيمة الذي يمتلكونه".

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. https://t.co/XSwCDgYVSH

وألقى الغزو الروسي لأوكرانيا بظلاله على حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية الأحد الماضي، ووصفه الممثل براين كوكس بـ"المروّع" وعبر عن دعمه للرئيس الأوكراني، وأعرب عن قلقه تجاه الممثلين والنقاد والكتاب الروس وذلك أثناء تسلم براين لجائزة أفضل أداء جماعي عن مسلسل الخلافة.

وذكر مايكل كيتون في خطاب تسلمه لجائزة أفضل أداء كممثل الرئيس زيلنسكي قائلاً: لدينا "ممثل زميل يستحق التقدير الليلة لخوضه القتال".