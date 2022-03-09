جدل في الكويت بسبب فيلم "Turning Red".. هل صدر قرار رسمي بمنعه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الحديث عن منع عرض فيلم الرسوم المتحركة "Turning Red" في الكويت جدلا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية، وسط تعليقات على سبب منعه.

ويروي الفيلم قصة فتاة تصل سن المراهقة وتتحول إلى باندا حمراء اللون عندما تشعر بالحماس الشديد. وتتطرق أحداث الفيلم إلى التغيرات الجسدية واهتمامات الفتاة في سن البلوغ وشعورها تجاه نظرة الآخرين لها.

وطُرح الفيلم عالميًا في مارس/ أذار الجاري، وهو من إنتاج والت ديزني وبيكسار.

وفي حين لم يتسن لـCNN بالعربية التأكد من صدور قرار رسمي بشأن الفيلم، لا تظهر بيانات دور العرض السينمائية في الكويت أن الفيلم مُدرج على قوائمها.

كما ذكرت حسابات كويتية إخبارية شهيرة في موقع تويتر أن هناك قرار بمنع عرضه لـ"لاحتوائه إيحاءات عن البلوغ".

وصنف موقع Imdb المختص بتوثيق الإنتاج الفني وصناعه حول العالم، الفيلم على أنه فيلم عائلي.

وتفاعل العديد من مستخدمي تويتر مع ذلك، وسط تباين في الآراء وردود فعل. وبينما أشاد البعض بالقرار، انتقده آخرون وقالوا إن البلوغ "شي يصير لكل البشر"، وأنه موجود في المناهج التعليمية بالبلاد.

شكراً معالي الوزير لمنعكم عرض فيلم turning red في صالات السينما بسبب احتوائه على مايخل بقيم وعادات أهل الكويت @MOInformation @Rouh_AlDeen

كفو عز يا كويتنا، البلوغ دخيل على مجتمعنا اذا بتبلغ روح أوروبا. https://t.co/G8dY15uzRu