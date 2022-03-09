من ملفات المخابرات الأمريكية.. ما الذي حدث حين اقتربت لحظة القبض على صدام حسين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، مقطع فيديو لوالدها ورسالة وجهها لزوجته والتي وصفها فيها بـ"أم عدي الحلوة"، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي 2022.

جاء ذلك في تغريدة لرغد على حسابها بتويتر، حيث يقول صدام برسالته وفقا لابنته: "السلام عليك وكل عام والمرأة العراقية الماجدة بخير تضيء نموذجا وترفع بعون الله قمة المجد.. أم عدي الحلوة ماجدة العراق الكبير 4/3/1999.."

وفي تغريدة منفصلة سابقة نشرت رغد مقطع فيديو لعرض عسكري أمام والدها في عهده، قائلة بتعليق: "تحية فخر واعتزاز لكل أبطال الجيش العراقي الباسل الذين سطروا اروع ملاحم البطولة والتضحية في سبيل العراق وقدموا أرواحهم فداء لكل معارك المصير التي خاضتها الأمة العربية وكانوا السد المنيع امام السموم الصفراء التي اجتاحت وطننا بعد احتلال بغداد عام 2003".

وكانت رغد قد وجهت كلمة بمناسبة ذكرى إعدام صدام حسين في 30 ديسمبر/ كانون الأول عام 2006، أن محبة الناس لوالدها "ازدادت" بعد إعدامه و"صار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا"، وقالت، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر، موجهة حديثها للعراقيين: "يا أبناء شعبنا العظيم يا من قاتلتم دفاعا عن أرضكم الطاهرة منذ 2003 وباشرتم بأسرع مقاومة عرفها التاريخ، نطوي عاما آخر ونحن نحي ذكرى استشهاد والدي الشهيد صدام حسين هذا الرجل الشامخ القامة الذي لا يحتاج إلى شهادة أحد فبطولته ومقاومته للعدو واستشهاده مع أولاد العراقيين وأولاده خير دليل على ذلك، وأبى مغادرة العراق ليستشهد مع ولديه وحفيده ولقد رفع الله شأنه على الأرض كما في السماء وازدادت محبته في قلوب الناس وصار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا".