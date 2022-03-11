السعودية.. حركة لوزير الرياضة عبدالعزيز الفيصل أمام أمير مكة خالد الفيصل تثير تفاعلا

منوعات
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
ممشى الضباب في أبها بالسعودية
الجسر المعلق في منطقة الباحة بالسعودية
يُعرض حالياً01:01هل تجرؤ الصعود على جسر معلق بالسعودية يتحرك كلما هبت الرياح؟
جبل شدا الأعلى في السعودية
يُعرض حالياً01:47جبل شدا الأعلى في السعودية
جبل القمر في السعودية
يُعرض حالياً01:05جبل القمر في السعودية
ممشى الضباب في أبها بالسعودية
يُعرض حالياً01:37ممشى الضباب في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز الفيصل، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو له لردة فعله عندما ناداه عمه أمير مكة، الأمير خالد الفيصل.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول جثو وزير الرياضة أمام أمير مكة في مشهد وصفه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يجسد "الأدب والاحترام".

مقطع الفيديو صور خلال حفل جائزة مكة للتميز في دورته الثالثة عشرة حيث القى الأمير خالد الفيصل كلمة قال فيها: "منذُ أبها وهي أبهى.. إنها الجائزة وإنه السعودي.. أُنموذج في كل شيء.. إسلام وعبادة، ونظام وقيادة يعمل ويتقن، ينجز ويبدع، للّه درّه من إنسان، يبدع في كل زمان ومكان، مغروس وغارس، وللمجد فارس، أيها المواطن المنجز، هنيئاً لك، صناعة المجد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

بعد ذلك ألقى الأمير عبدالعزيز الفيصل كلمة نيابة عن الفائزين أكد فيها أن "هذه اللحظاتِ تجسدُ حقيقة وطن عظيم عُنوانُهُ الإنجاز وأساسُه الطموح وهدفُهُ الريادة بقيادتهِ الملهمة، يُحفِّزُ أبناءَه ويصنعُ المستقبل ويسابقُ الزمن ويُبهرُ العالَم".

وأوضح وفقا لتقرير الوكالة السعودية أن "الوطن نجح في تقديم واقعٍ مشرِّف، أثبت من خلاله قدرةَ ونجاحَ أبنائه في تنظيم أكبر الفعاليات والأحداث العالمية، بدعم خادم الحرمين الشريفين، واهتمام وحرص سمو ولي العهد، - حفظهما الله -،مقدماً الشكر لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على هذا التكريم ، ولجائزة مكة".

قد يهمك أيضاً

تداول فيديو رد الأمير عبدالعزيز نجل ملك السعودية الراحل فهد بن عبدالعزيز على شاب يطلب وظيفة

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.