دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز الفيصل، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو له لردة فعله عندما ناداه عمه أمير مكة، الأمير خالد الفيصل.

يا جمال الأدب والإحترام ♥️ سمو أمير منطقة مكة المكرمة وابن أخيه سمو وزير الرياضة https://t.co/qJ5riTp4AD

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول جثو وزير الرياضة أمام أمير مكة في مشهد وصفه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يجسد "الأدب والاحترام".

مقطع الفيديو صور خلال حفل جائزة مكة للتميز في دورته الثالثة عشرة حيث القى الأمير خالد الفيصل كلمة قال فيها: "منذُ أبها وهي أبهى.. إنها الجائزة وإنه السعودي.. أُنموذج في كل شيء.. إسلام وعبادة، ونظام وقيادة يعمل ويتقن، ينجز ويبدع، للّه درّه من إنسان، يبدع في كل زمان ومكان، مغروس وغارس، وللمجد فارس، أيها المواطن المنجز، هنيئاً لك، صناعة المجد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

مقطع اليوم فيه ترتفع قيمة الإنسان : عنوانه الأدب والإحترام الأمير خالد الفيصل وإبن أخيه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل https://t.co/rjbCOhte8f

بعد ذلك ألقى الأمير عبدالعزيز الفيصل كلمة نيابة عن الفائزين أكد فيها أن "هذه اللحظاتِ تجسدُ حقيقة وطن عظيم عُنوانُهُ الإنجاز وأساسُه الطموح وهدفُهُ الريادة بقيادتهِ الملهمة، يُحفِّزُ أبناءَه ويصنعُ المستقبل ويسابقُ الزمن ويُبهرُ العالَم".

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عندما تحدث إليه عمه الأمير خالد الفيصل أثنى ركبتيه تقديراً واحتراماً 🤍 https://t.co/OAvEFStrHG

وأوضح وفقا لتقرير الوكالة السعودية أن "الوطن نجح في تقديم واقعٍ مشرِّف، أثبت من خلاله قدرةَ ونجاحَ أبنائه في تنظيم أكبر الفعاليات والأحداث العالمية، بدعم خادم الحرمين الشريفين، واهتمام وحرص سمو ولي العهد، - حفظهما الله -،مقدماً الشكر لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على هذا التكريم ، ولجائزة مكة".