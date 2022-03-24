السعودية.. تداول فيديو لطالب فاجأ وزير التعليم بسؤال عن "إجازة برمضان" وكيف رد المسؤول

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام طالب بتوجيه سؤال مفاجئ لوزير التعليم، حمد آل الشيخ حول الإجازة في رمضان.

جاء ذلك خلال تدشين وزير الرياضة ووزير التعليم النسخة الثالثة من دوري المدارس 2022.

ووفقا لتقرير وزارة التعليم السعودية "ستشهد النسخة الثالثة من دوري المدارس التوسع في الألعاب الرياضية المستهدفة، حيث تم إطلاق ألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والجودو والتايكوندو والجوجيتسو، لتنضم إلى رياضة كرة القدم لدوري المدارس 2022.."

وأوضحت الوزارة أن المنافسات "تُقام للفرق المدرسية من مراحل التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي في 47 إدارة تعليم على مستوى المملكة (لأعمار من 12 إلى 18 سنة)، حيث تتأهل منها فرق إلى مرحلة تصفيات المناطق (لأعمار من تحت 15 سنة إلى تحت 18 سنة)، تليها مرحلة بطولة المملكة للنخبة، التي ستُقام في نهاية موسم دوري المدارس لهذا العام".

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