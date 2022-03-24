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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام طالب بتوجيه سؤال مفاجئ لوزير التعليم، حمد آل الشيخ حول الإجازة في رمضان.

🎥 | في مشهد عفوي فاجئ طالب وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ خلال حفل تدشين النسخة الثالثة من دوري المدارس بسؤال حول إمكانية أصدار قرار للإجازة في شهر رمضان ، وقال الطالب مخاطباً الوزير : عادي إجازة في رمضان ؟ فرد الوزير : لا مو عادي . https://t.co/gcigvUyLqV

جاء ذلك خلال تدشين وزير الرياضة ووزير التعليم النسخة الثالثة من دوري المدارس 2022.

ووفقا لتقرير وزارة التعليم السعودية "ستشهد النسخة الثالثة من دوري المدارس التوسع في الألعاب الرياضية المستهدفة، حيث تم إطلاق ألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والجودو والتايكوندو والجوجيتسو، لتنضم إلى رياضة كرة القدم لدوري المدارس 2022.."

مقطع متداول .. وزير التعليم من حفل تدشين النسخة الثالثة من دوري المدارس اليوم طالب يسأله عادي اجازة برمضان ؟ قاله لا مو عادي #الدراسة_في_رمضان #التعليم https://t.co/FUzTrNXFGy

وأوضحت الوزارة أن المنافسات "تُقام للفرق المدرسية من مراحل التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي في 47 إدارة تعليم على مستوى المملكة (لأعمار من 12 إلى 18 سنة)، حيث تتأهل منها فرق إلى مرحلة تصفيات المناطق (لأعمار من تحت 15 سنة إلى تحت 18 سنة)، تليها مرحلة بطولة المملكة للنخبة، التي ستُقام في نهاية موسم دوري المدارس لهذا العام".