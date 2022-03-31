بروس ويليس يتوقف عن التمثيل بعد أن "فقد النطق"

(CNN)-- قالت عائلة النجم الأمريكي بروس ويليس، الأربعاء، إنه يعاني من حالة صحية تؤثر على قدراته المعرفية وسيأخذ استراحة من التمثيل.

في منشور في حساب ابنته رومر في انستغرام، كتبت تعليقًا على صورة ممثل فيلم "Die Hard": "إلى معجبي بروس المذهلين، كعائلة أردنا أن نشارك أن حبيبنا بروس يعاني من بعض المشكلات الصحية وأنه يعاني من مشاكل صحية. تم تشخيصه مؤخرًا بالحبسة الكلامية، مما يؤثر على قدراته المعرفية".

وتابعت: "نتيجة لهذا ومع الكثير من الاهتمام، يبتعد بروس عن المهنة التي كانت تعني له الكثير. هذا وقت مليء بالتحديات لعائلتنا ونحن نقدر بشدة استمرار حبكم وتعاطفكم ودعمكم".

وفقًا لمايو كلينك، الحبسة هي "حالة تحرمك من القدرة على التواصل"، ويمكن أن تكون ناجمة عن سكتة دماغية أو إصابة في الرأس أو ورم في المخ أو مرض.

وقالت ابنة ويليس إن العائلة "تتحرك من خلال هذا كوحدة عائلية قوية، وأرادت إطلاع معجبيه لأننا نعرف مقدار ما يعنيه بالنسبة لكم، كما تعنونه".

واختتمت المنشور بأسماء زوجته السابقة، ديمي مور، التي شاركت المنشور أيضًا، وبناتهما رومر وسكوت وتالوله، وكذلك زوجته الحالية إيما وابنتيهما مابل وإيفلين.