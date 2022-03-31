دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتنوع الموضوعات التي تتناولها المسلسلات المصرية في موسم دراما رمضان 2022، ومنها ما يتطرق للتحديات الأمنية التي واجهتها البلاد، وقضايا المرأة، والتعليم، ومشاكل الشباب، والفساد، والصراعات النفسية، والعائلية، وقصص الحب الرومانسية، إلى جانب الكوميديا الخفيفة، والكثير من الأكشن.

إليكم قائمة بعناوين هذه المسلسلات، والخطوط العريضة لحكاياتها، وأبطالها، والقنوات العارضة:

الاختيار٣- القرار

"بلد على حافة الحرب الأهلية... كواليس أخطر ٩٦ ساعة في تاريخ مصر"؛ عنوانان يتصدران الإعلان الترويجي للعمل، الذي يتناول المواجهات التي خاضها الجيش المصري، والأجهزة الأمنية المصرية لضمان استقرار البلاد عشية ٣٠ يونيو/ حزيران ٢٠١٣، ومابعدها.

المسلسل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة: أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وصبرى فواز، وإيمان العاصي، ومحمود البزاوي، وآدم الشرقاوي، وممثلين كثر آخرين بعضهم يحلون كضيوف شرف على حلقات العمل.



يعرض على قنوات ON، و ART حكايات، ومنصة Wach It ، ومنصة شاهد.

السر

تدور أحداث المسلسل حول محامية تكتشف سراً خطيراً عن رجل أعمال، فيحاول السيطرة أو القضاء عليها بشتى السبل، فهل سينجح في ذلك؟

العمل من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي، وبطولة: حسين فهمي، ووفاء عامر، ونضال الشافعي، والفنانة اللبنانية مايا نصري، وممثلين كثر آخرين.

يعرض على قناة السعودية، و ART حكايات.

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العائدون

قال كاتب العمل في تصريحاتٍ صحافية إنّ أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية حدثت بالفعل بين عامي ٢٠١٨و ٢٠٢٠، وأبطالها يعيشون على قيد الحياة، وكانت تنطوي على "خطر محدق بالعالم كله، وليس مصر".

المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغني، والفنان السوري أحمد الأحمد والفنان اللبناني جنيد زين الدين، وممثلون كثر آخرون بعضهم يحلون ضيوفًا على حلقات العمل، كالفنانين المصريين: محمد فراج، محمد ممدوح وهاني رمزي.



يعرض على قنوات DMC، ودبي، و ART حكايات، ورؤيا، ومنصة Wach It ، ومنصة شاهد.

الكبير أوي- الموسم السادس

يسعى "الكبير" لإيجاد الحب من جديد بعد وفاة زوجته، غير مدرك بأن ما يبحث عنه أقرب مما يتصور، وتستمر مغامرات "جوني"، و"حزلقوم"، وسط سلسلة من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة: أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة احمد، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وممثلين كثر أخرين يحلون ضيوفًا علي حلقات العمل.

يعرض على قنوات ON ، وروتانا خليجية، ومنصة Wach It، ومنصة شاهد.

المداح "أسطورة الوادي"

يواصل "صابر" تحولاته في الجزء الثاني من أحداث المسلسل، وتدخل على خط الأحداث شخصيات جديدة.

المسلسل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة: حمادة هلال، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، والفنانين القديرين: أحمد عبد العزيز، وكمال أبو رية، وممثلين كثر آخرين.

يعرض على MBC مصر، و MBC5 ، ومنصة شاهد.

المشوار

يواجه عاملان في شركة ملاحة بحرية تحديات أكبر من عالمها البسيط، وتأخذهما الحياة في منعطفات لا تنتهي؛ بين تجارة الآثار، والصعود الطبقي المفاجئ، والحب.

المسلسل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وبطولة: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، وممثلين كثر آخرين.



يعرض على قنوات DMC، و MBC1 ، وMBC العراق، ومنصة شاهد.

النقطة العميا

دراما نفسية اجتماعية، من تأليف عمرو جمعة، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، وبطولة: أيتن عامر، وصلاح عبد الله، وإيهاب فهمي، ومحمد عزو، وهاجر الشرنوبي، وممثلين آخرين.



يعرض على منصة وياك.

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أحلام سعيدة

تدور أحداث العمل حول سيدات يعانين من الأرق، يتقابلن بالصدفة في عيادة طبيب نفسي، وتنشأ بينهن صداقة تقودهما إلى سلسلة من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من تأليف: هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة: يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وعماد رشاد، وممثلين كثر آخرين.

يعرض على قناة ON ، ومنصة Wach It، ومنصة شاهد.

انحراف

تدور أحداث المسلسل حول انحرافاتٍ سلوكية لعدد من الشخصيات تسعى طبيبة نفسية لتعديلها بطريقتها الخاصّة.

المسلسل من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة: روجينا، وسميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، وممثلين كثر آخرين.



يعرض على قنوات النهار، وروتانا دراما، وLBC، والسومرية، ومنصة ViU.

بابلو

يخوض "سيد حسن" المعروف باسم "بابلو" صراعًا مع عصابة للاتجار بالبشر تكشف عن معدنه الحقيقي.

المسلسل من تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة: حسن الرداد، وأورى جودة، ونجلاء بدر، ومصطفى فهمي، وسوسن بدر، وصلاح عبد الله، ورشوان توفيق، وممثلين كثر آخرين.

يعرض على قنوات أبوظبي، والمحور، و ART، و OSN، والظفرة، ومنصة VIU، وتطبيق AD TV.

بطلوع الروح

بعد أن يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى مناطق سيطرة داعش في سوريا؛ تحاول "روح" النجاة، لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلما بعيدًا.

المسلسل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة: منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد السعدني، ومحمد حاتم، وعادل كرم، وممثلين كثر آخرين.

يعرض على MBC مصر، ومنصة شاهد.

بيت الشدة

دراما اجتماعية مصرية، تدور في حارة شعبية، حول بيت شهد أحداثًا مخيفة في الماضي، وتفتح ورثيته أبوابه على أسرارٍ كبيرة مع عودتها للحارة.

المسلسل من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وبطولة: وفاء عامر، وأحمد وفيق، ومحمد مهران، ونهال عنبر، ومدحت تيخا وغيرهم.



يعرض على قنوات القاهرة والناس، وBein دراما، وتطبيق مرايا.

توبة

بعد أن أدار ضهره لماضيه السيء؛ قرر "توبة" فتح صفحة نظيفة من حياته في مدينة جديدة، لكن الماضي يحاصره من جديد، مع ظهور شخصٍ يكشف سره، ويتحالف مع ألد أعدائه.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة، وإخراج أحمد صالح، وبطولة: عمرو سعد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وأسماء أبو اليزد، دياب، ومحمد لطفي ومروة الأزلي، وحسن أبو الروس، وانتصار وغيرهم.

يعرض علىMBC1 ، و MBC مصر، ومنصة شاهد.

جزيرة غمام

تدور أحداث المسلسل في قرية صعيدية مصرية، تقع بإحدى جزر البحر الأحمر، قبل نحو مئة عام.

العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة: طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، ومحمد جمعة، وميار الغيطي وغيرهم.

يعرض على قناة الحياة المصرية، ومنصة شاهد، ومنصة Wach It.

دايمًا عامر

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول قضايا التعليم المعاصرة، ومشاكل التلاميذ وأولياء الأمور في ظل انتشار التكنولوجيا، وذلك من خلال تجربة "الأستاذ عامر" الاخصائي الاجتماعي في إحدى المدارس المصرية الخاصة.

المسلسل من تأليف أيمن سليم، ومايكل عادل، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة: مصطفى شعبان، وعمرو عبد الجليل، ونضال الشافعي، ولبلبة، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وميرنا نور الدين، وسينتيا خليفة وغيرهم.

يعرض على قنوات ON، والحياة المصرية، والمصرية الأولى، والسعودية، و ART حكايات، ومنصة Wach It.

راجعين يا هوى

يعود "بليغ" إلى مصر مثقلًا بالديون، وبينما يسعى لاستعادة حقه في ميراث عائلته، يجد نفسه مهتمًا بما هو أهم من ذلك، وهو لم شم العائلة التي تشتعل الكراهية والغيرة بين أفرادها، وعندما يدخل في تجربة عاطفية جديدة، يجد نفسه محاصرًا بقصة حب قديمة، ليخوض صراعًا من نوعٍ آخر على المستوى العاطفي، بموازاة صراعه العائلي.



المسلسل عن قصة للكاتب المصري الراحل أسامة أنور عكاشة، من سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خال النبوي، ونور، وأنوشكا، وهنا شيحة، وأحمد بدير، ووفاء عامر، وهدى المفتي، وصفاء الطوخي، وإسلام إبراهيم، وسلمي أبو ضيف وغيرهم.

يعرض على قنوات DMC ، و CBC، و سلطنة عمان، و ZEE ألوان، ومنصة شاهد، ومنصة Wach It.

رانيا وسكينة

يتقاطع طريق فتاة ثرية اتهمها أهلها بالجنون، مع أخرى فقيرة وجدت نفسها مطاردة من العدالة، لتبدأ رحلتهما في الهروب، وإثبات براءتهما من الاتهامات الموجهة لهما، ضمن سلسلة من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة: روبي، ومي عمر، وأحمد خالد صالح، وعمر الشناوي، ومحمد أوتاكا، وسليمان عيد، وممثلين كثر آخرين.

يعرض على قنوات MBC مصر، و MBC دراما، و MBC5 ، ومنصة شاهد.

شغل عالي

"الهانم"، و"البرنسيسة"؛ صديقتان تؤسسان شركة للانتقام من الرجال المتحرشين، وأولئك اللذين يسيئون معاملة نسائهم، وتواجهان في عملهما سلسلة من المواقف الكوميدية.

المسلسل من تأليف حسين مصطفى محر، وإخراج مرقس عادل، وبطولة: فيفي عبده، وشيرين رضا، ومروان يونس، وتوني ماهر، وأحمد عبد الله محمود، وكريم سرور، وبسمة داود، وممثلين كثر آخرين يحلون ضيوفًا على حلقات العمل.

يعرض على قنوات أبو ظبي، والنهار المصرية، والظفرة، والسومرية، ART حكايات، ومنصة VIU ، وتطبيق AD tv.

فاتن أمل حربي

تخوض "فاتن" مواجهة مع زوجها في أروقة المحاكم، للحفاظ على أحقيتها بحضانة طفليتها، بعد انفصالها عن زوجها الذي لم تعرف معه الاستقرار بسبب غيرته، وتدخلات حماتها وافتعالها المشاكل حتى بعد الانفصال... فهل ستقف الأمور عند هذا الحد؟

المسلسل من تأليف الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وبطولة: نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، ومحمد ثروت، ومحمد الشرنوبي وغيرهم

يعرض على CBC، ورؤيا، ومنصة شاهد، ومنصة Wach It .

في بيتنا روبوت- الموسم الثاني

تتواصل مغامرات المهندس "يوسف" وزوجته "سارة" الكوميدية، مع الروبوتين اللذين طورهما" "لذيذ"، و"زومبا"... والمزيد من الورطات والمفارقات الكوميدية في الموسم الثاني من المسلسل، مع ظهور منافس، وطفل منتظر.

العمل من تأليف عمرو وهبة، ومحمد المحمدي، وإخراج هشام الجمال، وبطولته إلى جانب: شيماء سيف، وليلى زاهر، وعمرو وهبة، وممثلين كثر آخرين يحلون ضيوفًا على حلقات العمل.

يعرض على قناة الحياة المصرية، ومنصة Wach It.

مكتوب عليا

تغير مقابلة غريبة حياة "جلال" عندما يستيقظ في اليوم التالي ليجد كل ما سيحدث له خلال النهار مكتوبًا على جسده، فتتحول أيامه إلى سلسلة من المواقف الكوميدية.

المسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، بطولة: أكرم حسني، وعمرو عبد الجليل، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، وممثلين كثر آخرين يحلون ضيوفًا على حلقات العمل.



يعرض على قنوات DMC ، و ZEE ألوان، و منصة شاهد، ومنصة Wach It.

ملف سري

عندما يوكل إلى القاضي "يحيى عز الدين" مهمة محاكمة عائلة "المالكي" الثرية بتهمة الفساد، يدفعه سعيه لتحقيق العدالة لخوض مغامرة خطيرة.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وبطولة: هاني سلامة، وعائشة بن أحمد، وماجد المصري، ونضال الشافعي، وكارولين عزمي، ومحمد محمود عبدالعزيز وغيرهم.

يعرض على قنوات DMC، و CBC، و MBC دراما، والحياة المصرية، والمصرية الأولى، والمحور، وZEE ألوان، ومنصة شاهد، ومنصة Wach It.

مين قال

على الرغم من نجاح "شريف" في الثانوية العامة بمعدل يؤهله لدخول كلية الهندسة التي يحلم والده بارتيادها، إلا أنه يسعى لدراسة الاقتصاد، والعمل على مشروعه الخاص... فهل سينتصر لحلمه أمام إصرار ذويه؟

المسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج نادين خان، وبطولة: جمال سليمان، وأحمد داش، ونادين فاروق، وديانا هشام، ومجدي بدر، وأميرة أديب، وأيمن الشيوي، وغيرهم



يعرض على MBC مصر، ومنصة شاهد.

وجوه

مسلسل اجتماعي يروي حكايتين، تعرض كل منهما في ١٥ حلقة، من تأليف محمد علي إبراهيم؛ الأولى بعنوان "وش تالت" من إخراج معتز حسام، والثانية بعنوان "وجوه" تحمل توقيع المخرج أحمد حسن، وكلاهما من بطولة الفنانة المصرية حنان مطاوع، ويشاركها بطولة الحكايتين ممثلون كثر آخرون.



يعرض على قنوات أبو ظبي، والقاهرة والناس، والظفرة، ومنصة VIU ، وتطبيق AD tv.

يوتيرن

تتخلى "يارا" عن حياتها المهنية التي كانت تحلم بها كضابط ملاحة من أجل زوجها المتملك، ولكن يأخذ بها لقاء مع صديق قديم إلى مسار محفوف بالمخاطر.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة: ريهام حجاج، وتوفيق عبد الحميد، وكريم قاسم، وعبير صبري، وصفاء الطوخي، وممثلين كثر آخرين.



يعرض على قنوات ON و CBC، و الحياة المصرية، والقناة المصرية الأولى، والمحور، ومنصة شاهد، ومنصة Wach It.

وأخيراً.. Suits بالعربي

لنسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير الذي تدور أحداثه في كواليس عالم المحاماة.

عن نص لمحمد حفظي وياسر عبد المجيد ومن إخراج مريم الأحمدي، وبطولة: آسر ياسين، وأحمد داوود، وصبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين، وتارا عماد وغيرهم

يعرض على شبكة OSN، وقناة CBC، ومنصة Wach It.