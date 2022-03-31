دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الإعلان الترويجي لبرنامج "رامز موڤي ستار"، عن تعاون الفنان المصري رامز جلال، مع نجم أفلام الحركة جان كلود فاندام، في الموسم الجديد من برنامج المقالب المثير للجدل، والذي سيعرض خلال رمضان 2022.

ويتحدث رامز في الإعلان الذي يستعرض فيه رعب ضحاياه الجدد، عن تعريف الخوف والفزع مع الإحساس بالاقتراب من النهاية، حينما توشك عربة مدرعة على السقوط بهم من أعلى جرف باتجاه بركة مائية، يظهر فيها تمساح.

وظهر في الإعلان مجموعة فنانين مصريين، تبدو عليهم علامات الهلع الشديد، خلال خوضهم لهذه التجربة، قبل أن يسددوا اللكمات كالعادة نحو غريمهم رامز، حينما يكشف عن قناعه في اللحظة الأخيرة.

ومن بين هؤلاء الفنانين: حنان مطاوع وغادة عادل وهنا الزاهد ومحمد ثروت وانتصار والفنانة التونسية عائشة بن أحمد ومغني المهرجانات المصري حمو بيكا، الذي كان ضحية رامز في مواسم سابقة.

وفي آخر الإعلان الترويجي يكشف رامز جلال عن سر خدعة هذا الموسم، قائلًا إن كل ذلك ما كان ليتحقق "لولا وجود نجم عالمي كبير"، ليكشف القناع عن وجه جان كلود فاندام، وسأله عما إذا كان لون شعره سيعجب الجمهور، ليرد الأخير "إن شاء الله".

وتم تصوير الموسم الجديد من البرنامج للعام الثاني على التوالي في العاصمة السعودية، برعاية هيئة الترفيه في المملكة، وسيعرض في رمضان على شبكة قنوات MBC، ومنصة شاهد، وهذا ما أشار إليه رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، في تغريدةٍ عبر حسابه الرسمي في تويتر، شارك فيها متابعيه الإعلان الترويجي لـ"رامز موڤي ستار".