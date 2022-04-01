دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتنوع قصص الدراما الخليجية في موسم رمضان 2022، بين التراثية، والاجتماعية المعاصرة، وتتناول تداعيات الحروب والأزمات التي عاشتها المنطقة، إلى جانب الصراعات القبلية، والعائلية، والنفسية، تحت تأثير ضغوط الحياة والمجتمع، مع حصةٍ وافرة من الكوميديا الساخرة.

إليكم قائمة بعناوين هذه المسلسلات، والخطوط العريضة لحكاياتها، وأبطالها، والقنوات العارضة:

الزقوم

جريمة اقترفها صديقان منذ 75 عاماً ليستوليا على إرث أحد الأثرياء مستغلين فترة انتشار عدوى مرض الجدري. وتتوالى الأحداث لتكشف عن حياتهما الفارهة وإمبراطوريتهما التجارية الكبرى التي أسّساها معاً من الأموال المسروقة، إلا أن خيوط الجريمة تتكشّف بعد مرور سبع عقود ليسقط القناع عن وجوه كل المتورطين والمذنبين.

المسلسل من تأليف: إسماعيل عبد الله، وإخراج أحمد يعقوب المقلة، وبطولة: سعد الفرج، وقحطان القحطاني، وهيفاء حسين، وحبيب غلوم وسعاد علي، ومبارك خميس، وأميرة محمد، وفاطمة الحوسني، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قناة أبوظبي، وتلفزيون البحرين، وتطبيق ADTV



الزاهرية- كثبان العطر

يعيش "فايز" صراعًا بين حياته ببلدته القديمة "الزاهرية"، وحياته المدنية في الرياض مع أصدقائه المثقفين، إضافة الى محاولاته لإحياء قصة حبه القديمة والانتقام ممن دمروها.

مسلسل سعودي تراثي، تدور أحداثه في قرية نجدية، في أواخر السبعينيات مع بدايات النهضة الاجتماعية والعمرانية في المملكة.

المسلسل من تأليف: أمل فاران، وإخراج سائد بشير الهواري، وبطولة: سناء بكر يونس، وعبد الإله السناني، وأضوى فهد، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على: قناة السعودية، و SBC



اسمع وشوف

مسلسل يطرح أفكاراً تلامس الواقع اليومي، في إطار كوميدي.

المسلسل من تأليف: يوسف الحاج، وإخراج عارف الطويل، وبطولة: صالح زعل، وجابر نغموش، وفخرية خميس، وأمينة عبد الرسول، وجمعة هيكل، ومنصور الفيلي، وشمعة محمد، وعبد الله ملك، ومحمد نور، وممثلون كثر آخرون

يعرض على تلفزيون سلطة عمان، وقناة الشارقة، وتطبيق مرايا

#اسمع_وشوف مسلسل محلي على هيئة حلقات منفصلة، يأتي في سياق الكوميديا التي تطرح القضايا بلغة رصينة ،تلامس اهتمامات الناس، مع وجود إسقاطات في سياق ما يريده المشاهد ويتتبع أثره، يضم المسلسل كوكبة من الفنانين من داخل وخارج سلطنة عمان، المسلسل من تأليف يوسف الحاج، وإخراج عارف الطويل. https://t.co/qbcLx5JQZN



العاصوف- الموسم الثالث

تستمر التحديات التي تواجه عائلة "الطيان"، وتتصاعد حدتها تزامنا مع غزو الكويت، وحرب الخليج.

المسلسل مأخوذ عن رواية "بيوت من تراب" للكاتب السعودي عبد الرحمن الوابلي، ومن إخراج المثنى صبح، وبطولة: ناصر القصبي، وحبيب الحبيب، وليلى السلمان، وعبد العزيز السكيرين، وريم عبد الله، وعبد الإله السناني، وريماس منصور، وزارا البلوشي، وممثلون كثر آخرون.



يعرض على MBC1 ، ومنصة شاهد



أمينة حاف- الموسم الثاني

بعد أن تعي "أمينة" أن ما مرت به في السابق هو من نسج خيالها، وتحاول التأقلم مع واقعها، تأخذ حياتها منحى غير متوقع عند دخول رجل وزوجته فجعا بموت أطفالهما حياتها.

المسلسل من تأليف علي دوحان، وإخراج محمد عبد العزيز الطوالة، وبطولة: إلهام الفضالة، وشهاب جوهر، وطيف، وفهد باسم، وفي الشرقاوي، وغدير السبتي، وشوق الهادي، وإيمان فيصل، وبمشاركة الفنانة المصرية بدرية طلبة، وممثلون كثر آخرون.

يعرض علىMBC دراما، ومنصة شاهد

بيبي

تتنقل "بيبي" بأريحية بين بيوت "الفريج"، الحي الذي احتضنها منذ الصغر، ورغم أن حياتها تبدو مثالية، إلا أن كابوسا مألوفا يراودها يوميًا في منامها، ويعكر صفو حياتها.

المسلسل من تأليف: أحمد العوضي، وإخراج محمد سمير، وبطولة: شجون الهاجري، وبشار الشطي، ولمياء طارق، وغدير السبتي، وبدر الشعيبي، وفهد الصالح، وعبد الله عبد الرضا، ومي البلوشي، وأسرار دهراب، وغادة الزدجالي، والفنانة القديرة أسمهان توفيق، وممثلون كثر آخرون.

يعرض علىMBC دراما، ومنصة شاهد



حبي الباهر

درما اجتماعية تتناول الطبقية، من خلال الصراعات التي يخوضها أبطال المسلسل وراء المال والنفوذ على حساب أقرب المقربين منهم.

العمل من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج خالد جمال، وبطولة: جاسم النبهان، وإبراهيم الحربي، وباسمة حمادة، وزهرة الخرجي، وحمد اشكناني، وفوز الشطي، ومحمد الدوسري، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قناة الكويت الأولى، و atv



حريم طارق

يعيش "طارق" على مدى ثلاثين حلقة سلسلة من المفارقات الكوميدية مع زوجاته الأربع..

المسلسل من تأليف سارة سوار الذهب، وإخراج محمود الدوايمة، وبطولة: طارق العلي، وكابتن ريما، ورانا الشافعي، وميثا محمد، وغريس قبيلي، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قناة روتانا خليجية، والتلفزيون الأردني

مسلسل #حريم_طارق في رمضان على شاشة #روتانا_خليجية #طارق_العلي #كابتن_ريما #رنا_الشافعي #ميثا_محمد #غريس_قبيلي #عيشوا_معنا_معنى_رمضان @tareqalali67 @reema_abdalla @ranaalshafey @maitha_m7md @gracekoubily @iseemediaser https://t.co/Rz8gH67llN



حضرة الموقف

تحاول "فاطمة" أن تنتشل ذاتها من الغرق بعد أن تخسر بيتها وكل ما تملك، بينما تسعى "نورة" لهدم ما تبقى من حياتها، حين تقرر الكشف عن سر يخص عائلتها.

المسلسل من تأليف عبد الله الرومي، وإخراج خالد جمال، وبطولة: وهيفاء عادل، وهبة الدري، وعبد الله التركماني، وليالي دهراب، وعبد العزيز الحداد، والفنانة القديرة مريم الصالح، وممثلون كثر آخرون.

يعرض علي: MBC دراما، و atv، ومنصة شاهد.



دبل كليك

اسكتشات كوميدية تحاكي الواقع العربي بأسلوب ساخر، يحمل كل مقطع قصة كوميدية لمجموعة من الشخصيات، المسلسل من بطولة: خالد المظفر، ومحمد القس، وهبة الحسين، وريماس منصور، وأسيل عمران، وإلهام علي، وإحسان دعدوش، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قناة دبي، وتطبيق أوان

سكتشات كوميدية تحاكي الواقع العربي بأسلوب ساخر طريف، لتحمل كل حلقة قصتها الخاصة مبنية حول عدد من الشخصيات المختلفة.. ما بين الرعب والفضاء والسنوات والمستشفيات والأبطال الخارقون، تأخذنا مجريات حلقات #دبل_كليك على شاشة #تلفزيون_دبي خلال شهر #رمضان الكريم #معا_في_رمضان https://t.co/AEedsHLi6W



دحباش

مسلسل تراثي يستوحي أحداثه من التاريخ الكويتي، حيث قضى الطاعون على نسبة كبيرة جدًا من سكان الكويت، والمنطقة، في الثلث الأول من القرن التاسع عشر.

المسلسل من تأليف مشاري حمود العميري، وإخراج حسين أبل، وبطولة: جاسم النبهان، وعبد الرحمن العقل، ومحمد جابر، وعبد الإمام عبد الله، وهيفاء حسين، وماجد مطرب، وعبير الجندي، وممثلون كثر آخرون.



يعرض على قناة الكويت الأولى



زواج إلا ربع

تدور أحداثه حول صديقين يتزوجان ويقطنان في العمارة ذاتها، ويواجهان مع زوجتيهما سلسلة من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من تأليف جاسم الخراز، وإخراج نعمان حسين، وبطولة: أحمد العونان، وخالد المظفر، وعبدالعزيز النصار، وليلى عبدالله، وإيمان فيصل، ومحمد عاشور، وأحمد المظفر، وممثلون كثر آخرون بعضهم يحلون ضيوفاً على حلقات العمل.



يعرض على: قناة السعودية، و SBC، وatv



ساعي البريد

يحمل "ساعي البريد" رسالة يتطرق فيها لقضية، ويقدم من خلالها عبرة، في كل حلقة من حلقات المسلسل الثلاثين.

المسلسل من تأليف أحمد الفردان، وإخراج محمد القفاص، وبطولة: جابر نغموش، وجمعة علي، وميثاء محمد، وممثلون كثر آخرون

يعرض على قناة الإمارات، وتطبيق ADTV



سكة سفر

المغامرات اليومية لا تنتهي لثلاثة أشقاء يحاولون إدارة النزل، والمحطة والبقالة التي ورثوها عن والدهم، والذي يتراءى لهم على هيئة شبح كلما اقترفوا عملًا سيئًا.

المسلسل من إخراج أوس الشرقي، وبطولة: سعد عزيز، وصالح أبو عمرة، ومحمد الشهري، وممثلون كثر آخرون يحلون ضيوفًا على حلقات العمل.

يعرض على MBC1، ومنصة شاهد

سكر سادة

"اسكتشات" قصيرة منوعة تعالج بعض القضايا الاجتماعية بطريقة كوميدية ساخرة، من بطولة الفنان أسعد الزهراني، ومجموعة من الممثلين السعوديين الشباب.



يعرض على قناة السعودية، وSBC

تحبه سادة ولا بسكر زيادة ؟ المتعة والفكاهة تنتظركم في مسلسل #سكر_سادة على شاشة #قناة_السعودية ومواقف ما تتفوت #رمضان_على_السعودية https://t.co/5TMPe0G0FV



سنوات الجريش

ترخي الحرب العالمية الثانية ظلالها الكئيبة على سكان قرية خليجية لتطل المجاعة برأسها، حين تتسبب الألغام بإيقاف مصدر رزقهم الرئيسي المتمثل بصيد اللؤلؤ والأسماك.

المسلسل من فكرة: حسين المهدي، وتأليف وسيناريو وحوار: محمد النابلسي، وإخراج مناف عبدال، وبطولة: حياة الفهد، وحسن البلام، وحمد العماني، وهبة الحسين، وحبيب غلوم، وعلي السبع، وليلى السمان، وعبد الله الخضر، وهبة الحسين، واللبنانية ستيفاني صليبا، والمغربية رجاء بلمير، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قنوات دبي، وروتانا خليجية، وروتانا درما، والكويت الأولى، ومنصة شاهد

إنتظروا مسلسل #سنوات_الجريش في #رمضان2022 مع النجوم #حياة_الفهد #حسن_البلام #ستيفاني_صليبا على #روتانا_دراما @_halfahad @Hasbalm @stephy_saliba https://t.co/Cys1VhHpeR



ستوديو٢٢- الموسم الثاني

إدارة جديدة وموظفون جدد للقناة التي باتت تتطلع إلى العالمية، بعد أن كانت على وشك الإفلاس في الجزء الأول، وسلسلة جديدة من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من تأليف خالد فراج، وإخراج محمد دحام الشمري، وبطولة: حبيب الحبيب، وماجد مطرب، وعبد العزيز النصار، وخالد المظفر، وخالد الفراج، وهبة الحسين، وتغريد الهويش، والعنود سعود، وريم عبدالله، وإبراهيم الحجاج، وعهود السامر، وحكيم جمعة، وممثلون كثر آخرون سيحلون ضيوفًا على حلقات العمل.

يعرض على MBC1 ، ومنصة شاهد



شباب البومب ١٠

كما المواسم السابقة يتناول المسلسل في جزئه العاشر قضايا الشباب السعودي بطريقة كوميدية.

العمل من بطولة: فيصل العيسى، وعبدالعزيز الفريحي، ومهند الجميلي، وسلمان المقيطيب، وعلي المدفع، وشفيقة يوسف، ومحمد الدوسري، وعبدالعزيز برناوي، ومحمد الحربي، وريماس منصور، كما يشارك فيه الفنان المصري بيومي فؤاد، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على روتانا خليجية



عاشر صفحة

تدور أحداث المسلسل حول فتاة عانت من مشكلات كبيرة في طفولتها، وحينما كبرت أولت كل الاهتمام لعائلتها، لكنهم لم يقدروا تضحيتها، فتقرر فتح صفحة جديدة في حياتها قبل فوات الأوان.

المسلسل من تأليف علي دوحان، وإخراج محمد عبد العزيز الطواله، وبطولة: زهرة عرفات، وعبد الله التركماني، وطيف، وخالد العجيرب، ونور، وحصة النبهان، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قناة دبي، والكويت الأولى، وتطبيق أوان



عالي المقام

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حول شخصيات تعيش في دولة الإمارات، وتواكب تطوراتها وإنجازاتها المتسارعة، بموازاة التوترات التي تواجهها الشخصيات على المستوى الداخلي، آلامها، ورغبتها في الحب.

المسلسل من تأليف محمد حسن أحمد، وإخراج عبد الله حسن أحمد، وبطولة: فاطمة الحوسني، وإبراهيم الحساوي، ومحمد العامري، ومنصور الفيلي، ونورة العابد، وفاطمة الطائي، وعمار آل رحمه، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قناة دبي، وسما دبي، وتطبيق أوان



عائلة عبد الحميد حافظ

رجل شغوف بصوت الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، يقرر بعد أن يصبح في الستين من عمره تحقيق حلمه بدخول عالم الغناء، لكنه يلقى معارضة من حوله وخاصةً زوجته وأولاده.

المسلسل من تأليف مريم نصير، وإخراج هيا عبد السلام، وسعود بوعبيد، وبطولة: أحمد الجسمي، ونور، وسماح، وهيا عبد السلام، وفؤاد علي، ومحمد الدوسري، وعبد العزيز بهبهاني، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قناة أبو ظبي، وتطبيق ADTV



عين الذيب

الفنان الكويتي داوود حسين كما لم ترونه من قبل في دراما تراثية يبتعد فيها تمامًا عن الكوميديا

المسلسل من تأليف: جمال صقر، وإخراج محمد القفاص، وبطولة: داوود حسين، وسناء بكر يونس، وأحمد عيسى، وجمعة علي، ويحيى عبد الرسول، وماجدة سلطان وممثلون كثر آخرون.



يعرض على: قناة الإمارات، وatv ، وتطبيق ADTV

كيد الحريم

تدور أحداث المسلسل حول أرملة يقنعها رجل ستيني بالزواج منه لأنها حب حياته الذي انتظره لسنوات طويلة، لكنها ستتعرض على يد أبنائه للعديد من المكائد على نحو كوميدي.

المسلسل من تأليف فهد البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة: روجينا، وعبد الإمام عبد الله، وجاسم النبهان، وهنادي الكندري، ومحمد الحداد، وروان العلي، وممثلون كثر آخرون.



يعرض على قنوات أبو ظبي، والظفرة، وbein دراما، و ZEE ألوان، وatv، ومنصة وياك، وتطبيق ADTV



لغز ١٩٩٠

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، حول لغز ثلاثة رجال أعمال يتم البحث عن مصدر ثرواتهم عن طريق مباحث الأموال العامة بعد تضخم حساباتهم البنكية وعلاقات تجارتهم المشبوهة.

المسلسل من تأليف: بندر السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي، وبطولة: عبد الرحمن عقل، وإبراهيم الحربي، وعلي جمعة، وزهرة الخرجي، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قنوات دبي، وسما دبي، و atv، وتطبيق أوان



محمد علي رود- الموسم الثاني

يصل "ياسين"، مساعد القبطان "شهاب"، إلى شواطئ الكويت على متن سفينةٍ مهجورة، لكن حالة الذهول والصدمة تخيّم على سكان المدينة عند استقباله لظنّهم بأنه قد فارق الحياة بعد مرور فترة طويلة على غيابه. وتتوالى الأحداث لتكشف أن عودة ياسين تحمل الكثير من الغموض والإثارة، إذ لم يعد هو الرجل نفسه، بل أصبح عالماً بأسرار ما وراء الطبيعة ومتحدثاً بلغة الجن بعد هجرته إلى زنجبار.

المسلسل من تأليف: محمد أنور محمد، وإخراج جاسم المهنا، وبطولة: محمد المنصور، وجاسم النبهان، واسمهان توفيق، وخالد أمين، وفيصل العميري، وبثينة الرئيسي، وحسين المهدي، وروان مهدي، وعبدالله بهمن، ومنى حسين، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قنوات أبو ظبي، والبحرين، والشارقة، ومنصة شاهد، تطبيق ADTV



مشراق

مسلسل كوميدي سعودي تروي كل حلقة من حلقاته قصة مختلفة، من إخراج وائل إحسان وبطولة: نورا عصر، وخالد العجيرب، وعبد الله البراق، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قناة السعودية

انتظرونا 🔜. #رمضان_على_السعودية https://t.co/WjJvLe30H6



من شارع الهرم إلى..

بعد انتهاء حفل زفاف "قتيبة"، تضطر راقصة الحفل للبقاء في منزل والدته "عبلة" لعدم تمكنها من العودة للبلاد، وتحاول السيطرة على المنزل بطرق ماكرة.

"عبلة"؛ طبيبة ناجحة، ووالدة متحكمة، تضع قوانينها الخاصة لعائلتها التي تعمل في القطاع الطبي، لكنها تخفي سراً دفينًا، سيعود للواجهة حينما يأتي من ينبش هذا السر، ما يهدد بتخريب حياتها، وتدمير سطوتها.

المسلسل من تأليف: هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح، وبطولة: هدى حسين، وخالد البريكي، ونور الغندور، وليلى عبد الله، ومرام، وأحمد إيراج، وعبد المحسن القفاص، ولولوة الملا، وفرح الصراف، ومحمد الرمضان، وخالد الشاعر، ونور الشيخ، وإيمان الحسيني، وناصر الدوسري، وبمشاركة الممثلة السورية روعة السعدي، وممثلون كثر آخرون.



يعرض على MBC1 ، ومنصة شاهد.



منهو ولدنا

تدور الأحداث حول شابين أحدهما نشأ فقيراً، والآخر غني، يشاء القدر أن يتبادلا الأدوار ليعيش كل منهما مكان الآخر بعد ٣٠ عامًا في بيئتين متناقضتين تمامًا، وسط سلسلة من المفارقات التي لا تخلو من الكوميديا.

المسلسل من إخراج منير الزعبي، وبطولة: إبراهيم الحجاج، وفايز بن جريس، وهند محمد، وخيرية أبو لبن، وعلي الحميدي، وخالد الفراج، وريم العلي، وحكيم جمعة، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على MBC1 ، ومنصة شاهد



ناطحة سحاب

سيدة لا تعرف المستحيل في سبيل تحقيق ذاتها، حدها السماء، ومبدؤها "لم يفت الأوان بعد"... تتحدى "عامرة" نفسها والآخرين باستثمارها في أشخاص موهوبين ومشاريع تجارية كبرى.

المسلسل من تأليف نوف المضف، وإخراج عيسى جاسم ذياب، وبطولة: سعاد عبد الله، فخرية خميس، ويعقوب عبدالله، وفهد عبدالمحسن، وشيماء علي، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قنوات دبي، وMBC دراما، والكويت الأولى، ومنصة شاهد، وتطبيق أوان

نت فلوركس

مسلسل كوميدي يستوحي موضوعاته الكوميدية من العروض الرائجة على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، من تأليف مجموعة كتاب، وإخراج عبد الله العراك، وبطولة: عبد الناصر درويش، وأحمد العونان، وسلطان الفرج، ومحمد عاشور، وطارق الحربي، وليلى عبد الله، وممثلون كثر آخرون يحلون ضيوفاً على حلقات العمل.

يعرض على قناة السعودية، وSBC

نوح العين

قصة أب أخفت عنه زوجته هوية ابنتها، خوفاً على حياة البنت... تدور أحداث المسلسل ضمن إطار تراثي في الكويت خلال النصف الأول من القرن الماضي، ويسلط الضوء على جانب من الحياة الاجتماعية للكويتيين في تلك المرحلة.

المسلسل من تأليف جمال الصقر، وإخراج مصطفى رشيد، وبطولة: محمد المنصور، وحسين المنصور، وعلي جمعة، وهدى الخطيب، وعبد الله ملك، ومحمد جابر، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قنوات السعودية، والكويت الأولى، و SBC، وسما دبي، والظفرة، وatv، وتطبيق أوان



وأخيراً.. هيا الروح

يروي قصة فتاة يتيمة من ذوي الهمم، ورغم كونها بطلة في الرماية، إلا أنها تعاني من ظلم المجتمع لها، ما يقف عائقا في وجه ارتباطها بابن عمها، فهل تنتصر قصة حب "فهد" و"هيا"؟

من تأليف الشيخة مريم ناصر محمد الصباح، وإخراج حمد البدري، وبطولة: ليلى عبدالله، وبدر الشعيبي، إبراهيم الحربي، ونور وعبدالله الطراروة، وعبدالله التركماني، وناصر عباس، وفَي الشرقاوي، وكفاح الرجيب، وإيمان جمال وغيرهم.



يعرض على قنوات الإمارات، وقطر، والظفرة، وتطبيق ADTV