دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعود الدراما الاجتماعية السورية بقوة هذا الموسم، من خلال عدة قصص، يتصدى لبطولتها نخبة من أشهر الفنانين السوريين، وتتناول في معظمها تحولات وصراعات، وتحديات الحياة اليومية في سوريا، ما بعد الحرب. وذلك إلى جانب عروض الدراما الشامية، التي تستكمل أحداث قصصها الافتراضية في مواسم جديدة، والكوميديا الساخرة، والفانتازيا التاريخية.

ويشهد هذا الموسم تراجعاً ملحوظاً في عدد الأعمال المشتركة اللبنانية- السورية قياسًا بالسنوات الأخيرة.

إليكم قائمة بعناوين هذه المسلسلات، والخطوط العريضة لحكاياتها، وأبطالها، والقنوات العارضة:

الكندوش- الموسم الثاني

تكثر علامات الاستفهام حول شخصية "عزمي بيك"، مع صعود شخصية "ياسمين" وتأثيرها عليه، وتأخذ أحداث الموسم الثاني من "الكندوش" مسارًا دراميًا أكثر حيوية وتشويقًا، حيث تتضح ملامح الحكاية بشكل أكبر بحسب ما أوضح صنّاع العمل، وذلك بعد الاستعانة بالكاتب محمد العاص، إلى جانب مؤلف النص الأصلي الفنان حسام تحسين بيك.

العمل من إخراج سمير حسين، وبطولة: أيمن زيدان، وسلاف فواخرجي، وصباح الجزائري، وكندة حنا، وسعد مينا، وشكران مرتجى، ومحمد حداقي، وهمام رضا، وتيسير إدريس، وأمانة والي، وشادي زيدان، وخالد شباط، وحسام الشاه، والفنانة القديرة سامية الجزائري، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قنوات الشارقة، والظفرة، والشرقية، والسورية، وسورية دراما، وسما، وقطر، وLBC ، ومنصة وياك.

باب الحارة- الموسم ١٢

وتستمر أحداث سلسلة "باب الحارة" الافتراضية في للموسم الثاني عشر، عن نص للكاتب مروان قاووق، من إخراج محمد زهير رجب، وبطولة: الفنان الراحل زهير رمضان، ونجاح سفكوني، وسلمى المصري، وقاسم ملحو، ورنا أبيض، وناظلي الرواس، ورضوان عقيلي، وتيسير إدريس، ووسيم الرحبي، وعلي اكريم، وجلال شموط، وعبير شمس الدين، وأمانة والي، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قناة السورية، وسورية دراما، ومنصة STARZPLAY



بروكار- الموسم الثاني

يتناول المسلسل عالم صناعة وتجارة الحرير في دمشق خلال القرن الماضي، وتأخذ أحداثه في الموسم الثاني مسارًا أكثر صدامية بين أبطاله.

المسلسل من تأليف الكاتب الراحل سمير هزيم، وإخراج محمد زهير رجب، وبطولة الفنان الراحل زهير رمضان، وجمال قبش، وسعد مينا، وقاسم ملحو، وفاديا خطاب، ولينا حوارنة، ورنا أبيض، وروبين عيسى، وينال منصور، وزينة بارافي، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قنوات السورية، وسورية دراما، وسما، ولنا ومنصة وياك

بقعة ضوء- الموسم ١٥

موسم جديد من السلسلة الانتقادية السورية الشهيرة، من تأليف مجموعة كتاب، وإخراج مجموعة مخرجين.

يعرض على القناة السورية، وسورية دراما قناة سما، والتلفزيون الأردني

جوقة عزيزة

قصة شعبية تدور أحداثها في الشام خلال ثلاثينيات القرن الماضي، بطلتها "عزيزة" الراقصة التي ذاع صيتها، وفتنت رجال زمانها، لقبت بـ"ملكة المسرح"، ووصلت بدهائها إلى مالم يسبقها إليه أحد...

المسلسل من تأليف خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، وبطولة نسرين طافش، وسلوم حداد، وأيمن رضا، وخالد القيش، وهبة نور، ونورا رحال، وعدنان أبو الشامات، والفنان اللبناني وسام حنا، وممثلون كثر آخرون

يعرض على قنوات روتانا دراما، وعمّان، والسومرية، والسورية، وسورية دراما، ومنصة شاهد

حارة القبة- الموسم الثاني

يتناول العمل فترة "السفربرلك" خلال فترة الحكم العثماني لبلاد الشام، ومعاناة أهلها من الفقر والجوع والتشرد، وفي الجزء الثاني من "حارة القبة" تتصاعد حكايات شخصيات عائلة "أبو العز"، وسط صراع الأخير مع "غازي بيك"، وتنتهي حكاية "غندورة"...

المسلسل من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي، وبطولة: عباس النوري، وسلافة معمار، وخالد القيش، وصباح الجزائري، وفادي صبيح، ومحمد حداقي، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قنوات رؤيا، وART حكايات

الفرسان الثلاثة

تدور أحداث المسلسل حول ثلاثة رجال تجاوزوا سن الخمسين، أنهكتهم الحياة، يواجهون الفساد الوظيفي بما يفوق قدرتهم على الاحتمال، ويحاولون تأمين قوت يومهم بشتى الطرق، ويسعون إلى رد الاعتبار لأنفسهم، وسط سلسلةٍ من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من تأليف محمود الجعفوري، وإخراج علي المؤذن، وبطولة: أيمن زيدان، وجمال العلي، وجرجس جبارة، وشكران مرتجى، وغادة بشور، وفادي صبيح، وجيانا عنيد، وهمام رضا، ورامي أحمر، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على القناة السورية

حوازيق

تدور أحداث المسلسل حول فندق تعرض أصحابه لضائقة مالية، اضطرتهم لتأجير المزيد من النزلاء الجديد، الذين تحدث بينهم سلسلة مفارقات كوميدية.

المسلسل من تأليف: زياد ساري، وإخراج رشاد كوكش، وبطولة: سلمي المصري، ووائل رمضان، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على قنوات السورية، وسورية دراما، وسما، ولنا، ومنصة وياك

ذئاب الليل

عودة للفانتازيا التاريخية، في قصة تدور حول مدينة محاصرة بالشر والطمع، تحرك أحداثها الحب، وخلاصها هو من يحدد مصائر عشاقها.

المسلسل من تأليف هاني السعدي، وإخراج سامي الجنادي، وبطولة: سلوم حداد، ونادين خوري، ومهيار خضور، ولجين إسماعيل، وزيناتي قدسية، ومحمود خليلي، ورشا إبراهيم، ورنا جمول، وممثلون كثر آخرون

يعرض على bein دراما

ظل [لبناني-سوري]

قد يكون "جلال" صاحب شركة محاماة معروفة ، لكن هذا لا يعني أنه يكافح من أجل العدالة، فهو في الواقع ، يشبه الظل يتحكم في حياة الآخرين دون علمهم.

المسلسل من فكرة سيف رضا حامد، وسيناريو زهير رامي الملا، وإخراج محمود كامل، وبطولة: جمال سليمان، وعبد المنعم عمايري، ويوسف الخال، وكندة حنا، وجيسي عبده، وممثلون كثر آخرون



يعرض على قنوات روتانا دراما، و LBC، ورؤيا، و ZEE ألوان، والفجيرة، ومنصة شاهد

على قيد الحب

"أمين" و"حسان"؛ صديقان عتيقان، تمتد صداقتهما الراسخة لأكثر من أربعة عقود، وتكللت علاقتهما بالمصاهرة، حتى أصبحت عائلتاهما عائلة واحدة، تجمع بين أفرادها المودة، ووحدة الحال إلى حدٍ كبير.

لكن هذه العلاقة ستتعرض لاختبار كبير، بسبب الأبناء، وأحداثٍ يلقي بها الماضي ظلاله الثقيلة على الحاضر، فهل ستصمد علاقة الصديقين أمام هذا التحدي؟

المسلسل من تأليف فادي قوشقجي، وإخراج باسم السلكا، وبطولة: دريد لحام، وسلوم حداد، ومهيار خضور، وأسامة الروماني، وسمر سامي، وصباح الجزائري، ونادين خوري، ورنا كرم، ومديحة كنيفاتي، علا سعيد، وترف التقي، وهافال حمدي، ووفاء موصللي، وجلال شموط، وروعة ياسين، ويزن خليل، وممثلون كثر آخرون

يعرض على قنوات الظفرة، والشرقية، والسومرية، ودجلة، ورؤيا، ولنا، والسورية، وسورية دراما، ومنصة وياك.

كسر عضم

تتطرق أحداث المسلسل للفرز الطبقي الحاد الذي ولدته الحرب في سوريا، والصراع على البقاء بين "أمراء الحرب"، وما تبقى من الطبقة المتوسطة التي تتجه نحو المزيد من التآكل، وضحايا القاع، وخاصة الشباب الذين يقعون ضحية استغلال آمالهم.

المسلسل من تأليف علي الصالح، معالجة درامية رانيا الجبان، وإخراج رشا شربتجي، وبطولة: فايز قزق، وكاريس بشار، ونادين تحسين بيك، وسامر إسماعيل، ونانسي خوري، وولاد عزام، ونخبة من الممثلين السوريين الشباب.

يعرض على قنوات أبو ظبي والسورية، وسورية دراما، ولنا، وتطبيق ADTV

للموت- الموسم الثاني [لبناني-سوري]

بعد انكشاف لعبتهما، تتعرض ريم وسحر لمحاولة انتقام سرعان ما تقلب صداقتهما إلى معركة بقاء شرسة تبدأ بفضح خفايا الماضي

المسلسل من تأليف نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة: ماغي بوغصن، ودانييلا رحمة، ومحمد الأحمد، وباسم مغنية، وبديع أبو شقرا، وكارول عبود، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على MTV و منصة شاهد

لو بعد حين

تدور أحداثه حول جريمة قتل تحدث خلال حفل زفاف، تتشابك خيوط الجريمة، وتضيع هوية القاتل.

المسلسل من تأليف فهد مرعي، وإخراج عمار تميم، وبطولة: رواد عليو، وجيني إسبر، وجوان الخضر، ولينا حوارنة، وجهاد الزغبي، وسوسن ميخائيل، وأمانة والي، وممثلون كثر آخرون.

يعرض على القناة السورية، وسورية دراما

مع وقف التنفيذ

بعد الحرب، يعود مهجريها إلى "حارة العطارين"، ولكن بعد أن تركت تجربة النزوح آثارها، وندوبها على أرواحهم، وطريقة تفكيرهم، ونمط حياتهم..

المسلسل من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج سيف الدين سبيعي، وبطولة: غسان مسعود، وسلاف فواخرجي، وعباس النوري، ويامن الحجلي، وفادي صبيح، وشكران مرتجى، وصفاء سلطان، وحلا رجب، وممثلون كثر آخرون.



يعرض على قنوات MBC دراما، وروتانا دراما، والسورية، و سورية دراما، ولنا، وLBC، وbein دراما، وART حكايات، ومنصة شاهد، ومنصة TOD

وأخيراً.. وبمشاركة فنانين سوريين ولبنانيين، ومن إنتاج كويتي؛ تعود الدراما التاريخية هذا الموسم في مسلسل فتح الأندلس

ويوثق المسلسل حقبة تاريخية مهمة في التاريخ الإسلامي ، ويرصد شخصية أمير طنجة طارق بن زياد، وانتصاراته خلال تلك الحقبة في شمال أفريقيا، وشبه جزيرة إيبيريا، التي كانت تعرف بالـ "الأندلس".

المسلسل عن نص للكاتب مدين الرشيدي بالتعاون مع عدة كتاب، وإخراج محمد سامي العنزي، وبطولة: سهيل الجباعي، ورفيق علي أحمد، وتيسير إدريس، وبيار داغر، وعاكف نجم، وفائق عرقسوسي، ومالك محمد، وهشام بهلول، ومحمود خليلي، وروبين عيسى، وجيني إسبر، وممثلون كثر آخرون.



يعرض على قنوات السعودية، والشارقة، وقطر، والكويت الأولى، والمغربية الأولى