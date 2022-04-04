دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كال الإعلامي المصري عمرو أديب المديح على برنامج رامز جلال معتبرا أنه لا يُنافس في رمضان، وأعرب عن أمنياته بأن يكون ضيفا في الـ20 عاما القادمة.

وكتب أديب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لا اعرف عملا رمضانيا بخلاف الفوازير نجح فى الاستمرار بالتصدر والنجاح غير رامز . قول ما تقول واسال نفس الاسئله كل عام ويظل رامز ناجح"، حسب قوله.

وأضاف الإعلامي المصري قائلا في تغريدته: "العبقريه فى رامز هى ضخامة الانتاج الذي انضم له دعم هيئه الترفيه ليتحول رامز الى عمل لا يمكن منافسته .املى ان اكون ضيفا فى الاعوام العشرين القادمه"، حسب قوله.

لا اعرف عملا رمضانيا بخلاف الفوازير نجح فى الاستمرار بالتصدر والنجاح غير رامز . قول ما تقول واسال نفس الاسئله كل عام ويظل رامز ناجح .العبقريه فى رامز هى ضخامة الانتاج الذي انضم له دعم هيئه الترفيه ليتحول رامز الى عمل لا يمكن منافسته .املى ان اكون ضيفا فى الاعوام العشرين القادمه

يُقدم جلال برنامجا بعنوان "رامز موفي ستار" في رمضان 2022 ويستضيف كالعادة عددا من النجوم المصريين والعرب بمساعدة الممثل الأمريكي الشهير جون كلود فان دام.