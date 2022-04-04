عمرو أديب يمتدح برنامج رامز جلال: أرجو أن أكون ضيفا في الـ20 سنة القادمة

منوعات
نشر
دقيقة قراءة
عمرو أديب يمتدح برنامج رامز جلال: أرجو أن أكون ضيفا في الـ20 سنة القادمة
Credit: AMIR MAKAR / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كال الإعلامي المصري عمرو أديب المديح على برنامج رامز جلال معتبرا أنه لا يُنافس في رمضان، وأعرب عن أمنياته بأن يكون ضيفا في الـ20 عاما القادمة.

وكتب أديب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لا اعرف عملا رمضانيا بخلاف الفوازير نجح فى الاستمرار بالتصدر والنجاح غير رامز . قول ما تقول واسال نفس الاسئله كل عام ويظل رامز ناجح"، حسب قوله.

وأضاف الإعلامي المصري قائلا في تغريدته: "العبقريه فى رامز هى ضخامة الانتاج الذي انضم له دعم هيئه الترفيه ليتحول رامز الى عمل لا يمكن منافسته .املى ان اكون ضيفا فى الاعوام العشرين القادمه"، حسب قوله.

يُقدم جلال برنامجا بعنوان "رامز موفي ستار" في رمضان 2022 ويستضيف كالعادة عددا من النجوم المصريين والعرب بمساعدة الممثل الأمريكي الشهير جون كلود فان دام.

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.