دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، كواليس مشاركته في إعلان "موسم الرياض" العام الماضي، قائلا إنه شارك مقابل "مبلغ مغري".

وقال "الكلباني"، في مقابلة مع برنامج "مراحل" للإعلامي علي العلياني على قناة "SBC"، إنه لم يكن يعلم أنه إعلان في بداية الأمر، وأنها "كانت دعوة لزيارة الكومبات فيلد... وبعدين معالي المستشار (تركي آل الشيخ) هو اللي نزل الإعلان لكن المرة الثانية قالولي فوافقت"، وأضاف: "ناسبتني الفكرة".

ورفض الكلباني الكشف عن قيمة المبلغ الذي تقاضاه عن إعلان موسم الرياض، وأنه تعهد بعدم الإفصاح عنه، فيما قال إنه كان مغريًا.

في حين تحدث عن سبب وقفه عن الخطابة لمدة 13 عامًا، لافتا إلى "محاضرة قلت فيها كلام صحيح ولكنه صريح وصادم"، قبل أن يعيده إلى الإمامة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي كان أمير الرياض آنذاك.

وأشار إلى حديث دار بينه والملك سلمان في ذلك الوقت، "ورجعت للإمامة وكل ينسب الفضل إليه ولكن الفضل بعد الله سبحانه وتعالى للملك سلمان الذي كان أمير الرياض حين ذاك".

وأشار إلى أنه يعتزم مقاضاة قناة "MBC"، بعد تقليد شخصيته في أحد البرامج المذاعة عبر الشبكة. وقال: "هناك فرق كبير بين السخرية والاستهزاء وبين الكوميديا اللطيفة، وأظن أن المسألة سوف تصل إلى القضاء".

وقال الكلباني إنه لم يعد يصلي التراويح في المسجد ويصليها منفردًا "لأن ما في أحد من الأئمة يشبع رغبتي، يصلون صلوات قصيرة مختصرة لا تمشي معي".

كما تحدث عن أغنيته المفضلة، وهي "من بادي الوقت" للفنان محمد عبده.