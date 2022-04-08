دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في حادثة طريفة، طلبت الممثلة الإنجليزية، إيميليا كلارك، من متابعيها الكف عن استخدام صورة الملحن المصري، عمرو مصطفى، التي انتشرت بشكل واسع في شهر رمضان والتي يقول فيها كلمتي: "في رمضان؟!! في رمضان؟!!".

واستخدم متابعو كلارك الصورة في تعليقاتهم على منشوراتها على موقع فيسبوك بشكل كثيف، حتى ضاقت ذرعا بهذه الصورة التي يبدو أنها لا تعرف إلى ما ترمز إليه.

وكتبت الممثلة تعليقا على إحدى صورها قالت فيه: "كفوا عن استخدام هذه الصورة"، وتضمنت "إيموجي" غاضبا، ما أثار موجة من التعليقات الكوميدية من جانب متابعيها.

وانتشر مقطع فيديو قديم لمصطفى وهو ينتقد أحد الأعمال الرمضانية ويقول مستغربا وجود إيحاء جنسي: "في رمضان؟!! في رمضان؟!!"، حسب قوله.

وتعد كلارك إحدى أهم شخصيات المسلسل الشهير "لعبة العروش" (Game of Thrones) والذي كسب شهرة عالمية واسعة.