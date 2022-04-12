دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول العديد من المغردين مقطع فيديو للممثل السعودي خالد الفراج يقلد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مشهد ساخر يشبه بايدن بشخص تائه ونائم وذاكرته ضعيفة.

وجاء المقطع الذي قدمه الفراج ضمن الجزء الثاني من مسلسل "ستوديو 22" الكوميدي الذي تعرضه قناة MBC السعودية. وحقق المقطع الكثير من المشاهدات عبر حسابات مختلفة منها أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر حساب شخص واحد فقط في حوالي 10 ساعات.

وتفاعل الممثل خالد الفراج مع تعليقات المغردين عبر حسابه على تويتر. وردا على تغريدة من شخص يدعى غريغ برايس عن أن قناة سعودية تسخر من بايدن وكامالا هاريس، قال الفراج: "لدينا المزيد من النكات إذا أردت"، مضيفا: "شكلنا بنصير عالميين يا عيال". ثم قال الفراج في تغريدة أخرى: "إذا أعجبكم يمكننا تصوير الجزء الثاني".

We have many other jokes if you wish 😅😅 شكلنا بنصير عالميين يا عيال ✌️ #استديو_22 #جو_بايدن https://t.co/omJHSXBGCQ

ويأتي المشهد في وقت تزداد فيه مؤشرات توتر العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.