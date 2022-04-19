زيزي عادل مغنية مصرية تعتزل الغناء دون حجاب "استعدادًا للقاء الله"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتزلت المغنية المصرية زيزي عادل، نجمة برنامج "ستار أكاديمي" السابقة الفن؛ "استعداداً للقاء الله" على حد وصفها، وذلك بحسب ما أعلنت من خلال مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها الرسمي على انستغرام، في وقتٍ مبكر من صباح الثلاثاء.

وقالت زيزي في الفيديو إنها تبتعد عن الشهرة "وهي من أكثر مغريات الدنيا"، وذلك تقرباً ممن هو أهم بكثير، "بقرب من ربنا" بحسب تعبيرها. وبناء على تقربها من الله خلال الفترة السابقة، وجدت المغنية المصرية السابقة، أنه ينبغي عليها أن تكون "سيدة ملتزمة"، قائلة إنها ستحاول ذلك "على قدر استطاعتها"، بدءاً من تركها الفن، متمنية اكتمال التزامها بارتداء غطاء الرأس، مضيفة: "لسا ربنا ما أنعمش عليّا بخطوة الحجاب."

ورغم كونه مصدر رزقها الوحيد، أكدت زيزي أنها تركت الفن عن اقتناع منها بأن "ربنا ما بيسبش حد"، وأشارت إلى أنها تعرضت لاختبارات، أثبتت من خلالها أمام نفسها التمسك بقرارها، موضحة رفضها مؤخرا لعرض مغرٍ، لم يأتها من قبل حينما كانت تمتهن الفن، على حد قولها.

وحرصت زيزي عادل على التأكيد بأنها ليست داعية، ولن تقول إن الفن حرام، لكنها لم تبتعد عن هذا المعنى في ختام إعلان اعتزالها قائلة: "بطلت أغني لأني مستحرمة ده"، وديني بيقول كده.. حابه أموت وربنا راضي عني.. استعداداً للقاء الله"، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بـ “الثبات".

ويأتي اعتزال زيزي عادل، بعد مسيرة فنية متقطعة، عرفت خلالها شهرة سريعةً مع انطلاقتها من خلال ثاني مواسم برنامج المواهب الغنائي اللبناني الشهير "ستار أكاديمي"، في العام 2004. وبعد إصدار ألبومين، ابتعدت عن الساحة قرابة الـ6 سنوات، لأسباب قيل إنها عائلية، ثم عادت بألبومٍ ثالث، وأصدرت ألبومًا دينياً بعنوان "سيبها على الله"، قبل أيام من إعلان اعتزالها.