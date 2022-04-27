دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار الفنان السعودي، محمد عبده، جدلا بتصريحاته حول زميليه الراحلين، طلال مداح وأبو بكر سالم، إذ اعتبر أنهما لم يصنعا لنفسيهما "إرثا وطنيا" في الفن، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني.

وقال محمد عبده أثناء ظهوره في برنامج "مراحل" مع الإعلامي السعودي علي العلياني: "(طلال مداح وأبوبكر سالم) تركا إرثا غزليا لكن الإرث الوطني هو الذي يبقى، عد ماذا لديهما من الأغاني الوطنية"، حسب قوله.

وأضاف الفنان تعليقا على أغنية "يا بلادي واصلي" ضاحكا: "هذا وكأنها لشخص يدفع سيارة معطلة... هذا ليس الوطن"، حسب قوله.

وفي تعقيب على أغنية "وطني الحبيب"، قال عبده: (اغنية وطني الحبيب) مسروقة"، ودلل على ذلك بمقارنتها مع أغنية أخرى، وأضاف: "الفنان يجب أن يعطي أحسن ما لديه لوطنه"، وتابع: "أنا أتحدث كناقد وكشخص عاش معهما المرحلة تلك وكنت أقول ذلك أمامهما"، حسب تعبيره.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة على موقع تويتر، إذ كتب الأكاديمي السعودي تركي الحمد تغريدة قال فيها: " طلال مداح، رحمه الله، كان فنانا كله مشاعر وأحاسيس، يغني بقلبه وروحه قبل صوته، وابوبكر سالم، رحمه الله، كان فنان نخبة في كلماته والحانه واداءه، وليس كل أحد ينسجم معه. كان بإمكان فناننا القدير محمد عبده أن يترحم عليهما، ويمتنع عن الخوض في سيرتهما تقديرا لهما وكفى.."، حسب قوله.

طلال مداح، رحمه الله، كان فنانا كله مشاعر وأحاسيس، يغني بقلبه وروحه قبل صوته، وابوبكر سالم، رحمه الله، كان فنان نخبة في كلماته والحانه واداءه، وليس كل أحد ينسجم معه. كان بإمكان فناننا القدير محمد عبده أن يترحم عليهما، ويمتنع عن الخوض في سيرتهما تقديرا لهما وكفى.. #مراحل_محمد_عبده

من جانبه، كتب الإعلامي السعودي الرياضي محمد الشيخ: "إن كان لحن "وطني الحبيب" مسروقًا بالفعل كما ادّعى محمد عبده، فشكرًا لذاك "السارق" الوطني الشريف الذي بفضل سرقته الذكية ألبس تلك القصيدة أجمل لحن، وزينها بأعذب صوت ليقدم للوطن تلك الأغنية الوطنية الخالدة التي لم تخلد مثلها أغنية حتى سكنت في وجدان كل السعوديين"، حسب تعبيره.

إن كان لحن "وطني الحبيب" مسروقًا بالفعل كما ادّعى محمد عبده، فشكرًا لذاك "السارق" الوطني الشريف الذي بفضل سرقته الذكية ألبس تلك القصيدة أجمل لحن، وزينها بأعذب صوت ليقدم للوطن تلك الأغنية الوطنية الخالدة التي لم تخلد مثلها أغنية حتى سكنت في وجدان كل السعوديين. #مراحل_محمد_عبده

وكتب مغرد سعودي: " محمد عبده عندماً تحدث عن أغنية طلال مداح وابو بكر هو يتحدث بعين الناقد الفني وليس بعين الفنان المنافس . . واخيرا لو رأينا هذا النقد الفني منذ زمن طويل لما وجدنا الساحة الفنيه شحيحه بالمواهب من فنانين وكتاب وملحنين !!"، حسب قوله.

#مراحل_محمد_عبده محمد عبده عندماً تحدث عن أغنية طلال مداح وابو بكر هو يتحدث بعين الناقد الفني وليس بعين الفنان المنافس . . واخيرا لو رأينا هذا النقد الفني منذ زمن طويل لما وجدنا الساحة الفنيه شحيحه بالمواهب من فنانين وكتاب وملحنين !! https://t.co/vvYn4837bO

يذكر أن محمد عبده كان قد أثار الجدل بتصريحات سابقة عن طلال مداخ والمنافسة بينهما على بعض الأغاني.