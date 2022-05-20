شاهد.. وزير خارجية أمريكا يفاجئ الحضور بمهاراته بعزف الغيتار

"لا يمكننا فقدان الإحساس".. ماذا قال بلينكن عن مقتل مدنيين في أوكرانيا؟

دبي-الإمارات العربية المتحدة-(CNN)، أطلّ وزير الخارجية الأميركية، أنطوني بلينكن ضيفًا في حلقة من برنامج The Late Show مع ستيفن كولبرت حيث شارك بلينكن بالعزف على الغيتار مع فريق البرنامج بتفاعل كبير من الجمهور.

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نشرت الصفحة الخاصة ببرنامج The Late Show على تويتر فيديو عزف بلينكن، الخميس، 19 مايو/ أيار ليعود بلينكن ويُعيد نشره اليوم على صفحته على تويتر مازحا بقوله: "لا تقلقوا لن أترك عملي اليومي".

كما تفاعل العدد من الجمهور مع الفيديو ومن أبرزهم المنتج ومدير المواهب في شركة Ortner Group، إيريك أورتنر حيث علّق بقوله: "شكرًا لك لأنك جعلتنا نرى أنك تؤمن بقوة الموسيقى وأهمية الفن!"، وعلّق الكثير بأنه شخص موهوب ومحب للموسيقى والفن.

إليكم الفيديو أعلاه الذي يظهر مقطع عزف وزير الخارجية الأميركية، أنطوني بلينكن على الغيتار.