سمير صبري يفارق الحياة في ذكرى وفاة سمير غانم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فارق الفنان والإعلامي المصري سمير صبري الحياة، الجمعة، عن عمرٍ يناهز الـ 86 عامًا، وأعلن وفاته نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عبر حسابه الرسمي على انستغرام.

وكان الفنان الراحل قد عانى مؤخراً من أمراض القلب، وخضع خلال شهر مارس/ آذار الماضي لعملية جراحية وصفت بالـ "دقيقة"، لاستبدال الصمام "الميترالي"، وذلك بعد خضوعه سابقًا للعلاج الكيميائي من مرض السرطان قرابة السنة والنصف، ما ترك انعكاسات كبيرة على وضعه الصحي.

ويحظى صبري باحترام كبير لدى الوسط الفني المصري، وعُرف عنه طوال حياته تقديم الدعم لأصدقائه، وبعضهم من كبار الفنانين الراحلين، كالمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، والفنانة الراحلة سعاد حسني، التي خاض تحقيقاً مصورًا للبحث عن ملابسات مقتلها في لندن سنة 2001، وتطرق لذلك في كتاب مذكراته "حكايات العمر كله".

وأشهر البرامج التي قدمها الراحل سمير صبري "النادي الدولي"، الذي استضاف فيه كبار الفنانين العرب والغربيين، وشكّل جزءًا من ذاكرة المشاهد المصري، وفي رصيده العديد من الأغاني، وعشرات الأفلام، والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية، وآخر المسلسلات التي شارك فيها "فلانتينو" إلى جانب عادل إمام، بموسم دراما رمضان 2020، كما حلّ ضيف شرف على فيلم "ديدو" الذي عُرض في 2021.

وكان آخر ظهور له أمام الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لتكريم الفنانة المصرية نيللي، وشاء القدر أن تكون وفاته في يوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان الراحل سمير غانم.