دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حققت النيابة العامة في مصر مع المغني حسام حبيب، الاثنين، بعد بلاغ من طليقته المطربة شيرين عبدالوهاب، يتهمه بالتعدي عليها وبناتها.

وأفادت صحيفة "الأهرام" الحكومية أن نيابة مدينة الشيخ زايد استمعت لأقوال حسام حبيب في البلاغ المقدم ضده من شيرين.

وتلقت الشرطة إخطارًا بعد اتصال من الفنانة قالت خلاله إن طليقها يتواجد داخل فيلتها، وطلبت حمايتها منه "لمحاولته التعدي عليها وعلي بناتها وأخذ تعهد عليه بعدم التعرض".

وقتها، انتقلت قوة أمنية إلي فيلا شيرين في مدينة الشيخ زايد. وبرر حسام حبيب تواجده بتجهيز عمل فني يجمعه مع شيرين، بحسب "الأهرام".

وهذا أحدث تطور درامي جديد في علاقة حسام وشيرين. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكدت شيرين انفصالها عنه.

قبل طلاقهما، مرت علاقة النجمين بأزمة كبيرة في يونيو/ حزيران 2021، عندما انتشر تسريب صوتي نُسب لوالد زوجها، ادعى فيه أنّ ابنه حسام يخطط لشيءٍ ما بحق زوجته، فهو يستطيع سحب كل أموالها، وأن علاقتها بحماتها ليست على ما يرام، والأخيرة تعتبرها "دون مستوى العائلة الاجتماعي".

آنذاك، دافعت شيرين في تسجيل صوتي عن زوجها السابق، مؤكدة أنّه لا خطر على حياتها معه، ووصفته بأنه "من أنضف رجال الدنيا".