دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار استشاري الطب النفسي السعودي، طارق الحبيب، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات أدلى بها عن جيل الآباء أو ما يُعرف بـ"جيل الطيبين".

من الخطأ أنه حينما يتطور الإنسان يتنكر للماضي الذي عاش البساطة بواقعها .. حديث د طارق ، يعني أن كل الأجيال ستنتقد ماقبلها ، لاختلاف بيئة الأدوات والتعامل.. الله يعيد جيل الطيبين ويخليهم لنا وندعو بأن يغفر لهم ويرحمهم برحمته .. التنكر ..مؤلم.. كل جيل له وماعليه .. التعميم .. كارثة https://t.co/QWR5dtU1Fj

وقال الحبيب في الفيديو المتداول المأخوذ من مقابلة على قناة الكويت: "الله لا يعيد جيلنا والله لا يعيد جيل الطيبين تسميهم كانوا يدوسون على عيالهم ومقفل عليك، انت إذا زعلت على أبوك من الأول وش تسوي؟.. الحارة الي انا فيها في السعودية مسجد ومزرعة وبيت الجيران فأنت رضيت لماذا؟ لأنهم عاشوا السلطوية في علاقاتهم.."

ورد الحبيب في مقطع فيديو مدته تتجاوز 7 دقائق، معقبا على تصريحاته مبينا الفروق ومقارنا فيه بين جيل الطيبين والجيل الحالي عبر قراءة اجتماعية نفسية

وقال الحبيب: "الفرق الأول (بين الجيلين) توفر وسائل النقل والمواصلات، قديما إذا فكرتوا تروحوا مكان تشيلوا هم الآن لا الشي الثاني قالوا جيل الطيبين طلعك يا طارق وغيرك من الدكاترة الآن في دكاترة أكثر.. الفرق الثالث المرونة الشخصية وقدرة الإنسان في مجتمعنا الآن للتكيف مع أخيه في نفس المجتمع أو غيره من المجتمعات الأخرى أكبر بكثير قديما إذا كانوا يشوفوا المتدين يكش كذا ولا يحتك فيه وهو من نفس الحي ويمكن ولد عمه الآن المسلم يشوف غير المسلم من مجتمع آخر ويبتسم وكذا.."