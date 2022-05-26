السعودية.. توضيح بعد ضجة تصريح "الله لا يعيد جيل الطيبين" من الاستشاري طارق الحبيب

منوعات
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
مصور يحذر من أفعى سامة أثناء تخفيها ليلًا بجنوب السعودية
فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية
يُعرض حالياً01:34فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية
كوخ ريفي بين جبال السعودية يثير دهشة زواره في تنومة
يُعرض حالياً01:13كوخ ريفي بين جبال السعودية يثير دهشة زواره في تنومة
مصور يحذر من أفعى سامة أثناء تخفيها ليلًا بجنوب السعودية
يُعرض حالياً01:25مصور يحذر من أفعى سامة أثناء تخفيها ليلًا بجنوب السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار استشاري الطب النفسي السعودي، طارق الحبيب، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات أدلى بها عن جيل الآباء أو ما يُعرف بـ"جيل الطيبين".

وقال الحبيب في الفيديو المتداول المأخوذ من مقابلة على قناة الكويت: "الله لا يعيد جيلنا والله لا يعيد جيل الطيبين تسميهم كانوا يدوسون على عيالهم ومقفل عليك، انت إذا زعلت على أبوك من الأول وش تسوي؟.. الحارة الي انا فيها في السعودية مسجد ومزرعة وبيت الجيران فأنت رضيت لماذا؟ لأنهم عاشوا السلطوية في علاقاتهم.."

ورد الحبيب في مقطع فيديو مدته تتجاوز 7 دقائق، معقبا على تصريحاته مبينا الفروق ومقارنا فيه بين جيل الطيبين والجيل الحالي عبر قراءة اجتماعية نفسية

وقال الحبيب: "الفرق الأول (بين الجيلين) توفر وسائل النقل والمواصلات، قديما إذا فكرتوا تروحوا مكان تشيلوا هم الآن لا الشي الثاني قالوا جيل الطيبين طلعك يا طارق وغيرك من الدكاترة الآن في دكاترة أكثر.. الفرق الثالث المرونة الشخصية وقدرة الإنسان في مجتمعنا الآن للتكيف مع أخيه في نفس المجتمع أو غيره من المجتمعات الأخرى أكبر بكثير قديما إذا كانوا يشوفوا المتدين يكش كذا ولا يحتك فيه وهو من نفس الحي ويمكن ولد عمه الآن المسلم يشوف غير المسلم من مجتمع آخر ويبتسم وكذا.."

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.