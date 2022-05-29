تفاعل على اختفاء ظل الكعبة ومن يطوف حولها بلحظة تعامد الشمس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للحظة اختفاء ظل الكعبة ومن يطوف حولها بعد تعامد الشمس فوقها تماما.

فيديو | قدرة الله تتجسد.. أول تعامد للشمس على #الكعبة_المشرفة فى 2022 #الإخبارية https://t.co/KyePr5GFTi

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية مقطع فيديو لحظة التعامد الذي يحدث لأول مرة بالعام الجاري، بتعليق قالت فيه: "قدرة الله تتجسد.. أول تعامد للشمس على الكعبة المشرفة في 2022".

وكانت الجمعية الفلكية بمدينة جدة، قد أوضحت في تقارير سابقة أن ظاهرة تعامد الشمس "تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة ما بين خط الاستواء ومدار السرطان، وأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر قبة السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو/أيار، وعند عودة الشمس جنوباً إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو/تموز".

وأوضحت الجمعية أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً وجنوباً جميعها تشهد هذه الظاهرة مرتين في العام، ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز فيه أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

وتعد ظاهرة التعامد من الطرق الفلكية التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة لا تقل في دقتها عن تطبيقات الهواتف الذكية، وفقاً لما جاء في التقرير.

وبحسب ما ذكرته الجمعية، يمكن اختبار التعامد لتحديد اتجاه القبلة لكافة القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية، والمناطق المجاورة للقطب الشمالي، وإفريقيا، وأوروبا، والصين، وروسيا، وشرق آسيا.

وقالت الجمعية في التقرير: "على سبيل المثال، عند وضع قطعة من الخشب منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض عند وقت التعامد، فإن الإتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تماماً".

وأضافت الجمعية أن ظاهرة التعامد تستخدم أيضاً في حساب محيط الكرة الأرضية بدون أي مساعدة من التكنولوجيا الحديثة، وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة، وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من آلفي و200 عام، والتي تدل كذلك على أن الأرض كروية.