إدراج منزل فنان سعودي ضمن عقارات العشوائيات المقرر إزالتها في جدة

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إدراج منزل فنان سعودي ضمن عقارات العشوائيات المقرر إزالتها
Credit: BANDAR AL-DANDANI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدرجت السلطات السعودية منزل فنان سعودي راحل ضمن العقارات العشوائية، التي تعتزم إزلتها في مدينة جدة.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية تقريرًا مصورًا من داخل منزل الفنان الراحل طلال مداح، الذي يقع في حي كيلو 10 المدرج ضمن خطة إزالة العشوائيات.

وعرضت القناة لقطات من داخل المنزل، فيما قال ابنه بدر مداح: "هذا المنزل هو أول منزل امتلكه، وكانت بداية حياته الفنية من هذا المنزل في جدة"، لافتا أنه اختار مكانه لقربه من مدينتي مكة والطائف.

وعرض التقرير لآخر سيارات امتلكها الفنان الراحل، منها سيارة كاديلاك موديل 1997.

وطلال مداح (1940 – 2000) مغني وملحن سعودي، ويعد أحد أبرز الفنانين السعوديين. قدم أغان بمختلف اللهجات العربية، وغنى من الحانه فنانون عرب. وكان يُطلق عليه ألقاب "الحنجرة الذهبية، قيثارة الشرق، فارس الأغنية السعودية، زرياب".

وتأتي إزالة منزل الفنان الراحل ضمن خطة "تطوير وسط جدة" الرامية إلى إزالة 32 حيًا في المدينة الساحلية، وإقامة منشآت بينها دار أوبرا ومتحف.

وتبلغ تكلفة المشروع 20 مليار دولار، في وقت أعلنت السلطات بدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات لعدد من المتضررين بقيمة 266,6 مليون دولار، حسب وكالة الأنباء السعودية.

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