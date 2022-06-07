دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مرصد الختم الفلكي، التابع لمركز الفلك الدولي في الإمارات، إنه تمكن مساء الأمس الإثنين، من تصوير لحظة انفجار نجم في السماء، في ظاهرة تعرف بـ"النوفا".

وأضاف المرصد في بيان له، أن اسم النجم المنفجر هو "U Sco" ويقع في برج العقرب في داخل مجرة درب التبانة على بعد 64 ألف سنة ضوئية.

وكان لمعان النجم قبل الانفجار من القدر 18، أي أنه كان لا يرى إلا من خلال التلسكوبات الكبيرة ومن الأماكن المظلمة، ولكن بعد الانفجار ازداد لمعانه بشكل كبير إلى أن وصل إلى القدر 8.7، وهذا يعني أنه أصبح مرئيًا باستخدام المنظار وقتها.

وأشار بيان المرصد إلى أنه تم اكتشاف حدوث الانفجار من قبل راصد ياباني في الخامسة من مساء الإثنين (بتوقيت غرينتش).

قام مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي أمس الإثنين 6 يونيو بتصوير انفجار النجم U Sco من سماء الإمارات، في ظاهرة تعرف بـ "النوفا" (Nova). حدث الانفجار يوم أمس، ويقع النجم في برج العقرب داخل مجرة درب التبانة على بعد 64 ألف سنة ضوئية. المزيد: https://t.co/oIlVP371X1 #عاجل https://t.co/eOm6AH0yjI

وقال المرصد إنه "فور الإعلان عن ذلك قام مرصد الختم الفلكي بتوجيه التلسكوب نحو النجم المنفجر لرصده وتقدير لمعانه، وكان بذلك أول مرصد عربي يقوم بتصوير ورصد هذا النجم بعد الانفجار، وقام على الفور بإرسال نتائج الرصد وتحديدًا لمعان النجم إلى قاعدة البيانات العالمية، وكانت أرصاد مرصد الختم أول أرصاد فوتومترية في العالم تضاف لقاعدة البيانات لانفجار النجم هذا".

ويشهد هذا النجم انفجارا كل عشر سنوات تقريبًا، كان آخرها عام 2010. ولا يؤدي الانفجار إلى تلاشي النجم، بعكس انفجار "السوبر نوفا"، وفقا لمرصد الختم.

يتكون نجم "النوفا" من نجمين، أحدهما قزم أبيض، وتنتقل المادة باستمرار من النجم الثاني إلى النجم القزم الأبيض، وتتراكم هذه المادة على سطحه إلى أن تصل الحرارة والضغط إلى الحد الذي يحدث شرارة انفجار نووي كبير، والتي تسبب سلسلة من الاندماجات النووية، والتي تؤدي بدورها إلى سطوع مفاجئ للمعان النجم وقذف أجزاء من المادة المتراكمة على سطح النجم الأبيض".