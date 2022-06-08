الفنانة المصرية رحمة حسن توضح تطورات حالتها بعد تعرضها لعضّة كلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت الفنانة المصرية رحمة حسن، إن الجرح الذي تعرضت له بسبب عضة كلب، سيتطلب وقتًا للشفاء، بحسب رأي الجراح المتخصص الذي يشرف على علاجها، كما طمأنت متابعيها على الكلب أيضًا.

وتوجّهت رحمة بالشكر لكل من اتصل للاطمئنان عليها، واعتذرت منهم في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، لأنها كانت متعبة، وغير قادرة على التواصل، بسبب إصابتها .

وقالت إنها تواصلت مع صاحبته، التي تعهدت بإرساله إلى مركز تأهيل، لتعديل سلوكه، وتقديم ما يثبت ذلك، وإلا ستنظم ضبطًا في الشرطة، بخصوص هذه الواقعة.

وكانت الفنانة رحمة حسن، قد كشفت عبر حسابها على انستغرام، عن تعرضها لعضة قوية من كلب "جيرمان شيبرد"، في منطقة "حساسة" من جسمها حينما كانت ذاهبة إلى التسوق، حيث باغتها بالنزول من سيارة مجاورة، وحاولت تحاشيه بالركض، لكنه تمكن منها.

وأوضحت أن صاحبة الكلب، اصطحبتها للمشفى، حيث تلقت هناك جرعة التطعيم اللازمة، حال التعرض لحوادث مماثلة، واستشارت رحمة متابعيها عن أفضل طريقة للتصرف إزاء ما واجتهه، خاصةً أنها لا تريد إلحاق الأذى بالكلب، وسرعان ما تصدرت قصتها قائمة المواضيع الرائجة على محرك البحث غوغل، في مصر.