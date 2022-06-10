تداول صور الأمير ويليام يبيع مجلات "متخفيا" بشوارع لندن

الأمير ويليام وشقيقه الأمير هاري يسيران معًا بعد نهاية مراسم جنازة الأمير فيليب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للأمير ويليام دوق كامبريدج، وهو يبيع مجلات بأحد شوارع العاصمة البريطانية، لندن، الأمير الذي اثار تفاعلا.

#NEW Prince William was spotted by the public this week in the streets selling the @BigIssue mag. It’s a weekly magazine sold by homeless or vulnerably housed people, their mission is to dismantle poverty by creating opportunities. Read the brilliant recounting in the pic! https://t.co/tAfHCDFGhy

وتناقلت وسائل إعلام بريطانية الصور، حيث قالت صحيفة تيلغراف: "دوق كامبريدج تجول متخفيًا لبيع مجلة تساعد المشردين - لكن لم يمض وقت طويل قبل اكتشاف هويته"، بتقرير ذكر أنه يسير على خطى والدته، الاميرة ديانا الراحلة.

Let’s think, if Prince William hadn’t been spotted selling The Big Issue to raise money for charity, how many of us would know it existed or the work it enables? William isn’t just selling them, he’s raising awareness 👑 In what other lifetime would this magazine be trending? https://t.co/XO8eyOk2Ob

ويذكر ان الأمير ويليام هو الثالث على شجرة العائلة الملكية البريطانية لورثة العرض بعد والده الأمير تشارلز.

Future King of England #PrinceWilliam in London selling copies of homeless magazine called (The Big Issue) without any obvious security guards surrounding him. Proud of our future King 👑🇬🇧 https://t.co/N38UfHIVbo

واحتفلت البلاد هذا العام اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث ملكة بريطانية، بمناسبة مرور 70 عامًا على توليها العرش البريطاني. وبذلك أصبحت إليزابيث أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني. حيث عينت 14 رئيسًا للوزراء والتقت بـ 12 رئيسًا للولايات المتحدة، خلال فترة حكمها التاريخي.