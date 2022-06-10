تداول صور الأمير ويليام يبيع مجلات "متخفيا" بشوارع لندن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للأمير ويليام دوق كامبريدج، وهو يبيع مجلات بأحد شوارع العاصمة البريطانية، لندن، الأمير الذي اثار تفاعلا.

وتناقلت وسائل إعلام بريطانية الصور، حيث قالت صحيفة تيلغراف: "دوق كامبريدج تجول متخفيًا لبيع مجلة تساعد المشردين - لكن لم يمض وقت طويل قبل اكتشاف هويته"، بتقرير ذكر أنه يسير على خطى والدته، الاميرة ديانا الراحلة.

ويذكر ان الأمير ويليام هو الثالث على شجرة العائلة الملكية البريطانية لورثة العرض بعد والده الأمير تشارلز.

واحتفلت البلاد هذا العام اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث ملكة بريطانية، بمناسبة مرور 70 عامًا على توليها العرش البريطاني. وبذلك أصبحت إليزابيث أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني. حيث عينت 14 رئيسًا للوزراء والتقت بـ 12 رئيسًا للولايات المتحدة، خلال فترة حكمها التاريخي.

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