دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة لرجل ادعى أنه ساحر قبل "التوبة" يكشف فيه تفاصيل مرعبة عن العالم الآخر الأمر الذي اثار تفاعلا.

مقاطع الفيديو المتداولة مأخوذة من مقابلة أجراها الساحر حامد آدم وهو سوداني الجنسية على قناة الريان نشرتها الأخيرة في يناير/ كانون الثاني 2020.

🛑 من اكثر الشخصيات المثيرة للجدل في العالم، ساحر سوداني تائب كان من أخطر السحرة في الوطن العربي إن لم يكن أخطرهم! قصة أغرب من الخيال عن عالم الجن والسحر والشعوذة ! حامد آدم وبعد 17 عاماً في مزاولة السحر | من هو وكيف دخل لعالم الجن والأهم من دا كله كيف كانت نهايته ؟! https://t.co/MnUcW92aU0

ونشر الكاتب السعودي، عبدالرحمن المعيذر سلسلة من التغريدات مستشهدا بمقاطع فيديو من المقابلة، قائلا بتعليق: "من اكثر الشخصيات المثيرة للجدل في العالم، ساحر سوداني تائب كان من أخطر السحرة في الوطن العربي إن لم يكن أخطرهم! قصة أغرب من الخيال عن عالم الجن والسحر والشعوذة! حامد آدم وبعد 17 عاماً في مزاولة السحر | من هو وكيف دخل لعالم الجن والأهم من دا كله كيف كانت نهايته؟"

شاف البنت تركض وهي عارية تماماً من الملابس ورا الشخص اللي طلب منه يسحرهم ! والصدمة الاكبر ان ابو البنت طلع صاحب حامد وجاء يطلب منه المساعدة وهو مو عارف انه السبب في كل الموضوع هذا هو حامد نفسه وهو اللي سحرهم 😰 https://t.co/Xtxgd5MoHc

وتابع المعيذر: "بدايةً حامد ما كان ساحر عادي ابداً ! كان تحت يده 236 جني بيخدمونه وينفذون كل اوامره ! طبعاً خدمة الجن لحامد ماكانت بسيطة يرسلهم السوق يشترو حاجات او يجيبو صينية الاكل والموية ، خدمتهم كانت أذية للبشر بأبشع الوسائل الممكنة لدرجة انه كان بينادي زعيم من زعماء الجن بيخدمه في اي وقت".