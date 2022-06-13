منع عرض فيلم حارس الفضاء Lightyear في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الإمارات منع عرض فيلم "حارس الفضاء - Lightyear" من شركة بيكسار، بعد تقارير عن احتوائه مشاهد لتبادل فتاتين قبلة، اُعتبرت مُروجة للمثلية الجنسية.

وأعلن مكتب تنظيم الإعلام، في بيان عبر تويتر، الاثنين: "عدم منح فيلم الرسوم المتحركة Lightyear المقرر طرحه في دور السينما ابتداءً من 16 يونيو/ حزيران الجاري، تصريح العرض في جميع دور السينما في الإمارات".

وأرجع البيان سبب منع عرض الفيلم إلى "مخالفته معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة".

وأكد المكتب "التزام كافة الأفلام في دور السينما بالدولة للمتابعة والتقييم قبل موعد عرضه للجمهور لضمان سلامة المحتوى المتداول وفق التصنيف العمري الملائم".

يأتي القرار بعد شهور من إعلان الإمارات إلغائها الرقابة على الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية. وحينها، قررت إضافة تصنيف "+21 عامًا" إلى تصنيفات الفئات العمرية لمشاهدي الأفلام.

وهناك تقارير غير مؤكدة أن دولا عربية أخرى، بينها السعودية والكويت، قررت حظر عرض فيلم "Lightyear" لنفس السبب.

ويعرض الفيلم لشخصية رائد الفضاء الشهير (باز يطير - Buzz)، الذي ظهر في سلسلة الرسوم المتحركة "حكاية لعبة - Toy Story" من إنتاج شركة أفلام ديزني. ويقدم الأداء الصوتي للشخصية الممثل الأمريكي كريس إيفان.