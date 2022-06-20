على نحو مفاجئ.. مهرجان الجونة السينمائي يعلن تأجيل دورته السادسة

صورة تم التقاطها في 13 أكتوبر 2021 تظهر آثار حريق في الجناح الرئيسي لمهرجان الجونة السينمائي على ساحل البحر الأحمر في مصر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في مصر، تأجيل انعقاد دورته السادسة، حسب بيان رسمي نشرته منصات المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد.

وبرّر البيان المقتضب القرار بالحرص على "تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محليًا وعالميًا، أخذًا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية، والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية، التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان".

وترك البيان الباب مفتوحاً أمام: "الإعلان عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فاعليات الدورة السادسة، بشكل دوري في الفترة المقبلة".

وكان من المقرر إقامة سادس دورات مهرجان الجونة في الفترة من 13 إلى 22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وواجه المهرجان في دورته الخامسة أزماتٍ عدة، منها استقالة مديره الفني أمير رمسيس قبيل انتهاء فعالياتها، كما استقالت الفنانة المصرية بشرى من منصبها كرئيس لعمليات المهرجان في مارس/ آذار الماضي، بعد أن شغلت هذا المنصب لفترة دامت 7 سنوات منذ دورته الأولى.