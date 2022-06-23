دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على الجدل بين اليوتوبر المصري المعارض، عبدالله الشريف والممثل المصري، أحمد العوضي.

الأخ أحمد العوضي ممكن حضرتك تفتح باب عربيتك وتسأل أي مصري معدي جنبك تعرف عبدالله ولا لأ، أما أنا فوالله العظيم ما عرفتك إلا لما ياسمين عبدالعزيز اتجوزتك https://t.co/sYIibq6xgZ

بدأ الأمر باستشهاد عبدالله الشريف بمقطع فيديو للعوضي يقول فيه: "النجم الثاني الي اسمه عبدالله الشريف لا عايش في عالم موازي، أنت عايش في عالم موازي، يعني معتقد أنت إعلامي، إعلامي مين؟ حد بيشوفك؟ انت حد بيشوفك؟".

ورد عبدالله الشريف بتعليق قال فيه: "الأخ أحمد العوضي ممكن حضرتك تفتح باب عربيتك وتسأل أي مصري معدي جنبك تعرف عبدالله ولا لأ، أما أنا فوالله العظيم ما عرفتك إلا لما ياسمين عبدالعزيز اتجوزتك".

#عبدالله_الشريف إعلامي يجتهد في مجال يعتقد فيه مرضاة ربه وخدمة بلاده، وهذا مسلك طيب حتى وإن لم تقتنع بما يذهب إليه،وفي إطار المجتمع المتعدد لا ينبغي أن يضيق أحد ذرعاً برأي، لكن لا أعلم سبب كل هذا التحامل عليه وكل ما يحمله كلمة كل إمكانياتها التفكير والتنبيه.

وبين من أيد عبدالله الشريف ومن أيد أحمد العوضي، دخل علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج على قوائم الإرهاب في السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على خط الجدل قائلا بتغريدة: "عبدالله الشريف إعلامي يجتهد في مجال يعتقد فيه مرضاة ربه وخدمة بلاده، وهذا مسلك طيب حتى وإن لم تقتنع بما يذهب إليه، وفي إطار المجتمع المتعدد لا ينبغي أن يضيق أحد ذرعاً برأي، لكن لا أعلم سبب كل هذا التحامل عليه وكل ما يحمله كلمة كل إمكانياتها التفكير والتنبيه".

سألت كذا مصري معدي جنبي كلهم قالوا منعرفش مين عبدالله ..اول ماقلتلهم #ترتر عرفوك علي طول #عبدالله_الشريف_حرامي_الغسيل #ترتر_الحيحان #ابن_الحرام_الفاجر #جوز_ياسمين https://t.co/fcagdbCMKV

وتوصلت CNN بالعربية مع الإعلامي أحمد العوضي برسالة على صفحته المُعرفة على انستغرام للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.