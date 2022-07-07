دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على إعلان خطوبة الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين من جميل ألكساندر ترميوتس.

الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير https://t.co/fUSlfalFCv

وهنأت الملكة رانيا ابنتها بتغريدة قالت فيها: " الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير".

يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله والعائلة الهاشمية، بمناسبة خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان والسيد جميل.. وفقهم الله وأسعدهم إلى الأبد ♥️🙏🏼 🇯🇴 https://t.co/7Wea03FQ4p

وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية قد قالت في تقرير: "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، تمت يوم الثلاثاء الواقع في السادس من ذي الحجة عام 1443 هجرية، الموافق للخامس من تموز عام 2022 ميلادية، خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس".

أتقدم بأسمى آيات التهنئة إلى سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم والعائلة الهاشمية بمناسبة خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان https://t.co/GbjzB6UGPQ

وأضافت: "كما حضر الخطوبة عدد من أفراد أسرة السيد جميل ألكساندر ترميوتس".

الف الف مبروووك لصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني بمناسبة الخطوبة. #الأميرة_إيمان_بنت_عبدالله_الثاني #الأردن

وتابعت: "الديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء".