الأردن.. تفاعل على خطوبة الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني من جميل ألكساندر ترميوتس

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الأميرة إيمان وجميل الكسندر
Credit: @QueenRania

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على إعلان خطوبة الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين من جميل ألكساندر ترميوتس.

وهنأت الملكة رانيا ابنتها بتغريدة قالت فيها: " الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير".

وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية قد قالت في تقرير: "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، تمت يوم الثلاثاء الواقع في السادس من ذي الحجة عام 1443 هجرية، الموافق للخامس من تموز عام 2022 ميلادية، خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس".

وأضافت: "كما حضر الخطوبة عدد من أفراد أسرة السيد جميل ألكساندر ترميوتس".

وتابعت: "الديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء".

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