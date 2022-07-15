ترامب يعلن وفاة زوجته السابقة إيفانا

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، عن وفاة زوجته السابقة إيفانا ترامب.

وقال ترامب، عبر موقع "تروث سوشيال: "أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبها، وهم كثر، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك".

ووصف دونالد ترامب زوجته السابقة بأنها كانت "امرأة رائعة وجميلة عاشت حياة رائعة وملهمة"، وأضاف: "كان فخرها وسعادتها هم أطفالها الثلاثة، دونالد جونيور، وإيفانكا، وإريك، كانت فخورة جدا بهم لأننا كنا جميعا فخورين بها".

يذكر أن إيفانا هي والدة دونالد جونيور وإيفانكا وإريك ترامب، وكانت تبلغ من العمر 73 عاما.

ووصف إيريك ترامب، عبر إنستغرام، إيفانا بأنها كانت "قوة في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وذات جمال متألق، وأم وصديقة مهتمة".