وسط تفاعل.. شاهد كيف هنأ ولي عهد دبي والده محمد بن راشد بعيد ميلاده

9 تعهدات من محمد بن راشد لتحسين جودة الحياة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم الجمعة، الـ15 من يوليو/ تموز.

كل عام وانت بخير HAPPY BIRTHDAY https://t.co/9jIzHezrEj

ونشر الشيخ حمدان، ولي عهد دبي تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" احتوت على مقطع فيديو شعري بصور لوالده قائلا بتعليق: "كل عام وانت بخيرHAPPY BIRTHDAY".

محمد بن راشد .. ميلاد وطن #ميلاد_فخر_العرب https://t.co/dmHVA2O7NV

ووُلد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 1949، وهو الإبن الثالث بين أربع أبناء للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وهم: الشيخ مكتوم، الشيخ حمدان والشيخ أحمد، وفقا للموقع الرسمي للحكومة الإماراتية.

#ميلاد_فخر_العرب و ملهم العرب و #فارس_العرب سيدي صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم رعاه الله. عسى عمرك مديد بالخير و البركة بوراشد. @HHShkMohd https://t.co/VHjPQ4CyO0

وعُين الشيخ محمد رئيساً للشرطة والأمن العام بإمارة دبي بدءاً من 1 نوفمبر 1968 وعُين وزيراً للدفاع في ديسمبر 1971، ولغاية تاريخه وتولى منصب ولي عهد إمارة دبي من 4 يناير 1995 ولغاية 3 يناير 2006 وعُين حاكماً لإمارة دبي -وعضو المجلس الاعلى للاتحاد اعتباراً من 4 يناير 2006، ولغاية تاريخه وعُين نائباً لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيساً لمجلس الوزراء في 11 فبراير 2006، ولغاية تاريخه.