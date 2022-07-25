بالصور.. حفل اختيار ملكة جمال لبنان بعد غياب منذ 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الأحد، حفل اختيار ملكة جمال لبنان، تحت شعار "#WeMissLebanon" الذي يمزج بين اسم المسابقة بالإنجليزية وافتقادها في آن واحد، إذ كانت آخر دوراتها عام 2018.

وجاء الحفل برعاية وزارة السياحة اللبنانية في مجمّع "الفورم دو بيروت"، ونظّمته وأنتجته قناة "LBCI" اللبنانية بالشراكة مع "IP STUDIOS". وأحيت الحفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وفازت ياسمينا زيتون بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2022، فيما حلّت كلّ من مايا أبو الحسن وصيفة أولى، وجاسينتا راشد وصيفة ثانية، ولارا هراوي وصيفة ثالثة، ودلال حبّ الله وصيفة رابعة، من بين 17 متسابقة.

وأشارت قناة "LBCI" اللبنانية إلى إطلالات المتسابقات بملابس البحر وفساتين السهرة، مضيفة أن من بينها تصاميم خاصّة من توقيع المصمّم اللبناني جورج حبيقة.