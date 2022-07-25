دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الداعية الكويتي عثمان الخميس حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره فتوى جديدة عن عدم جواز إنشاء مجموعات "مختلطة" بغرض الدراسة على تطبيق واتساب للتراسل الفوري.

كان الخميس يرد على سؤال في مقطع فيديو نشره في حسابه على تويتر، السبت، قائلا: "لا يجوز (وجود) مجموعات مختلطة للواتساب لأجل الدراسة في الجامعة، لا يجوز أبدًا".

وأضاف: "إنما جروب سوالف، فالشيطان موجود.. لا يجوز، ما في حاجة لهذه الجروبات بين الشباب والبنات في الجامعة".

في حين اعتبر أنه يمكن لأساتذة الجامعة إنشاء مجموعات على واتساب بغرض إخبار الطلاب بالمقررات الدراسية المطلوبة.

مجموعات الواتساب المختلطة في الجامعة . . #عثمان_الخميس https://t.co/6Mgy3rqa1t

قبل أيام، أثار الداعية الكويتي جدلًا واسعًا بعد نشره مقطع فيديو عنوانه "القرآنيون الكفرة"، وسط انتقادات عاصفة لموقفه، وتعليقات أخرى دافعت عنه.

وقال الخميس في مقطع الفيديو: "فهذا الذي يقول أنا لا آخذ شيئا من السنة، وإنما أتبع القرآن فقط، هؤلاء القرآنيون الذين قال أهل العلم إنهم كفرة".