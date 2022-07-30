بين النجاح والفشل.. حفل آمال ماهر يشعل جدلًا واسعًا وسط تفاعل على رفع "علم مصر"

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بين النجاح والفشل.. حفل آمال ماهر يشعل جدلا واسعا وسط تداول صورة إلهام شاهين و"علم مصر"
Credit: MOHAMMED MAHJOUB / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار حفل الفنانة المصرية، آمال ماهر، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، إذ اعتبر البعض أنه لم يكن ناجحًا في حين شدد آخرون على نجاحه، في الوقت الذي لفتت فيه الممثلة المصرية، إلهام شاهين، الأنظار برفعها علم بلادها خلال الحفل.

وأحيت ماهر حفلًا في منطقة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي بمصر، بعد انقطاع لفترة طويلة واختفائها الذي أشعل تكهنات حول مصيرها مؤخرًا قبل أن تخرج في مقطع فيديو تطمئن فيه جمهورها أنها بخير، وأنها مرت بعارض صحي أجبرها على الابتعاد عن الظهور.

وبينما رأت بعض وسائل الإعلام أن الفنانة المصرية خيبت آمال جماهيرها بهذا الحفل بسبب "ضعف صوتها"، عبر مغردون آخرون عن إعجابهم بما قدمته الفنانة المصرية في هذا الحفل معتبرين أنه كان ناجحًا بكل المقاييس.

من جانبها، لفتت إلهام شاهين الأنظار خلال الحفل برفعها العلم المصري، وتداول مغردون صورها، وهي تحمل العلم بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض فيما يلي أبرز التغريدات حول حفل الفنانة المصرية:

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