دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار حفل الفنانة المصرية، آمال ماهر، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، إذ اعتبر البعض أنه لم يكن ناجحًا في حين شدد آخرون على نجاحه، في الوقت الذي لفتت فيه الممثلة المصرية، إلهام شاهين، الأنظار برفعها علم بلادها خلال الحفل.

وأحيت ماهر حفلًا في منطقة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي بمصر، بعد انقطاع لفترة طويلة واختفائها الذي أشعل تكهنات حول مصيرها مؤخرًا قبل أن تخرج في مقطع فيديو تطمئن فيه جمهورها أنها بخير، وأنها مرت بعارض صحي أجبرها على الابتعاد عن الظهور.

وبينما رأت بعض وسائل الإعلام أن الفنانة المصرية خيبت آمال جماهيرها بهذا الحفل بسبب "ضعف صوتها"، عبر مغردون آخرون عن إعجابهم بما قدمته الفنانة المصرية في هذا الحفل معتبرين أنه كان ناجحًا بكل المقاييس.

حفل ناجح وكبير للفنانة #امال_ماهر والاحتفال بعودتها للغناء والتواجد مع المصريين.. الألعاب النارية من تقديم الفنان أحمد عصام الفيديو إهداء للي ييقولوا الحفل فاضي 🙂 https://t.co/Z8chF9SPMN

من جانبها، لفتت إلهام شاهين الأنظار خلال الحفل برفعها العلم المصري، وتداول مغردون صورها، وهي تحمل العلم بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تشديدات أمنية مكثفة وحضور المشاهير ووزيرة التضامن في حفل آمال ماهر بالعلمين وإلهام شاهين ترفع علم مصر https://t.co/9TfGgs2SZO

ونستعرض فيما يلي أبرز التغريدات حول حفل الفنانة المصرية:

حفلة امال ماهر في الساحل أثبتت ان مصر قادرة على تنظيم حفلات كبيرة مبهرة واوجعت من تخيل نفسه قادر على منعها. مصر لديها رجال قادرين واذا قالوا فعلوا.