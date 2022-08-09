دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شُيع جثمان الفنانة المصرية رجاء حسين، إلى مثواه الأخير، بعد الإعلان عن خبر وفاتها في القاهرة، الثلاثاء، عن عمرٍ ناهز 84 عامًا، ومسيرة فنية غنية تجاوزت الـ 60 عامًا.

ونعت انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري، رجاء حسين، في تدوينةٍ نشرها حسابها الرسمي علي فيسبوك، قالت فيها، إن الفنانة الراحلة: "استطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي، وأسلوبها الفني المتفرد، كما كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها.."، وكانت السيسي قد كرمتها في احتفالية المرأة المصرية، في 8 آذار/ مارس الماضي.

كما نعتها وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، وقالت إنها "كانت نموذجًا ملهمًا في الإبداع المصري والعربي، بما قدمته خلال مسيرتها من أعمال في السينما، والمسرح، والتليفزيون."، ونوهت لتكريماتٍ عديدة تلقتها الراحلة رجاء حسين، وكان آخرها في الدورة 24 من المهرجان القومي للسينما المصرية، أيار/ مايو الماضي.

بدأت الفنانة الراحلة مسيرتها الفنية أواخر خمسينيات القرن الماضي، مع فرقة الفنان الراحل نجيب الريحاني المسرحية، وفي رصيدها عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والإذاعية والتلفزيونية. ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها: "أفواه وأرانب، اسكندرية كمان وكمان، امرأة آيلة للسقوط، حدوتة مصرية".

وكان آخر مشاركاتها السينمائية بفيلم "يوم للستات" سنة 2016، والفيلم القصير "ونس" في 2017، وهو العام ذاته الذي شهد مشاركتها في مسلسل "واحة الغروب"، وفي رصيد الراحلة رجاء حسين العديد من الأدوار التلفزيونية المهمة، في مسلسلات مثل: "المال والبنون، زيزينيا، ذئاب الجبل، رحلة السيد أبو العلاء البشري، الشهد والدموع".

انفصلت الفنانة رجاء حسين عن زوجها الفنان سيف عبد الرحمن، بعد زواج 51 عامًا، أثمر عن ابنهما كريم، وابنتهما أمل، وكانت فاجعة وفاة الابن عن عمر 43 سنة 2014، سببًا رئيسيًا في إعلان انفصالها، لأنها "فقدت الدافع" لاستمرار زواجها، بحسب ما قالت في تصريحاتٍ إعلامية سابقة.