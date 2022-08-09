دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد المنتج المصري جمال العدل ببيان على الهجوم الذي طاله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ "جمال العدل يسيء للخليجيين" وتداول مقطع فيديو يتحدث فيه عن "الغيرة الخليجية" من الفن المصري وكذلك حديثه عن مسلسل "طاش ما طاش" الكوميدي السعودي.

ويعود الفيديو المتداول الآن إلى مقابلة أجراها العدل مع برنامج إذاعي عام 2020، ورد العدل على سؤال عن "الزج بالدراما التركية في السوق المصري"، قائلا: "المحطات الخليجية كان لها دور كبير جدا في شراء هذه البضاعة الرخيصة"، وأضاف: "كان لديهم غيرة من الفن المصري ونحن لدينا تعالي عليهم".

كما رد جمال العدل على سؤال عما إذا كان هناك كوميديا أخرى تضحكه غير الكوميديا المصرية، قائلا: "لا طبعا، يعني أنا طاش ما طاش ده كانوا بيشتروه غالي وكادرات بتجيب السقف، وناس مش عارف بتضحك على ايه، بالنسبة لنا إحنا، بس أنا محستش ان دمهم خفيف إطلاقا".

وجرى تداول مقاطع من المقابلة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الجاري، وانتقادات لتصريحاته مع انتشار هاشتاغ "جمال العدل يسيء للخليجيين" على تويتر في السعودية والإمارات. كما نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية تقريرا بعنوان "لا جمال ولا عدل.. بل سذاجة وقلة أدب"، على حد ما جاء في عنوان الصحيفة.

وقال جمال العدل، في بيان، إنه "في هذا التوقيت تم تداول أحد الفيديوهات من قبل بعض مستخدمي السوشيال ميديا عن رأيي في أحد المسلسلات السعودية الكوميدية، مما أثار غضب البعض، لذلك أوضح أن هذا اللقاء منذ عدة سنوات وفي سياق الحديث عن اختلاف الثقافات فيما يخص الكوميديا، وليس قدحا في أحد".

وأضاف: "السعودية تمثل لي شخصيًا ولنا كعدل جروب محورا مهما وحيويا في التعاون الفني والثقافي، وزاد هذا البعد أهمية بعد الانطلاقة الرائدة للثقافة السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونؤمن جميعا أن قوتها الناعمة سوف تتعاظم في السنوات المقبلة".

وتابع جمال العدل بالقول: "أما كلامي عن الإخوة في الإمارات فعلاقتنا وتعاوننا على مدار 25 عاما يجبُ هذا الكلام، هناك من يصطادون في الماء العكر، ولكن حبنا واحترامنا وعمق العلاقة بيننا أقوى من تلك المهاترات".

وفيما يلي بعض التعليقات المتداولة عن تصريحات جمال العدل: