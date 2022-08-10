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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائحين سعوديين في النمسا، وما قاما به لإنقاذ طفلة سقطت في بحيرة.

مقطع الفيديو المتداول نشره فهد ناظر، المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن، عن قناة العربية السعودية قائلًا بتعليق: "عرض للقيم السعودية.. خاطر سعوديان بحياتهما لإنقاذ فتاة صغيرة -غريبة- من الغرق في بحيرة في النمسا.."

وتابع المتحدث السعودي قائلًا: "يفهم السعوديون أنه أينما كانوا، هناك دائمًا فرصة لعمل بعض الخير، وإحداث فرق".

وتداول نشطاء مقابلة أجراها أحد المنقذين ويدعى عسكر الهاجري على قناة الإخبارية السعودية الحكومية تطرق فيها لتفاصيل ما وقع.