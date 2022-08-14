لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- ألقت الشرطة في روتشديل، وهي بلدة في مانشستر الكبرى بإنجلترا، القبض على مشتبه به كان يختبئ داخل دمية دب. وقادهم تنفسه داخل الدمية إلى مخبأه.

وغردت شرطة مانشستر الكبرى، الأربعاء: "عندما رأينا هذا الدب الضخم يتنفس أثناء مطاردة لص، اعتقدنا أن شيئًا ما لم يكن صحيحًا... ثم وجدنا المشتبه به محشوًا بالداخل!"

عثرت الشرطة على رجل يبلغ من العمر 18 عامًا داخل الدب. ذهبوا لاعتقاله لسرقته سيارة في مايو/ أيار وعدم دفع ثمن الوقود في نفس اليوم.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى في بلدة روتشديل على فيسبوك، الأربعاء: "إنه محشو الآن خلف القضبان بعد أن حكم عليه الأسبوع الماضي بسرقة سيارة، وقيادة السيارة بينما كان غير مؤهل، والفرار من محطة بنزين دون مقابل".

وأشارت الشرطة إلى أنه حُكم عليه بالسجن تسعة أشهر، مضيفة: "نآمل أن يكون لديه وقت محتمل في الداخل".