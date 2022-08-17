وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب.. وداعًا "نعيمة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— فارقت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب الحياة، الأربعاء، عن عمر 92 عامًا، بحسب ما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، عبر حسابها على فيسبوك،وأعلن حفيدها الفنان فادي الشامي عن موعد تشييع جثمانها، بعد ظهر الخميس، من إحدى كنائس دمشق.

وعانت الراحلة في سنوات حياتها الأخيرة، من الفشل الكلوي، وأمراض الشيخوخة، واختتمت برحيلها مسيرة فنية بدأتها أواخر ستينيات القرن الماضي، شاركت خلالها بعشرات الأعمال المسرحية، والسينمائية، والإذاعية، والتلفزيونية.

وقدمت أنطوانيت نجيب في هذه المسيرة الغنية، أدوار الأم بكل تجلياتها، ما جعلها قريبةً من قلوب الجمهور العربي، ويبقى أشهر أدوارها، وأكثرها خلوداً في ذاكرة السوريين، "نعيمة" في المسلسل الشهير "الفصول الأربعة"، من إخراج السوري الراحل حاتم علي.