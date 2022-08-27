وفاة المغني اللبناني جورج الراسي في حادث سير مروع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--توفي المغني اللبناني جورج الراسي وسيدة كانت برفقته، صباح السبت، إثر تعرضهما لحادث سير في طريق عودتهما من سوريا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأوضحت الوكالة أنّ سيارة الفنان الراحل اصطدمت بـ "حاجز وسطي بمحلة المصنع في النقطة الفاصلة، ما بين الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادمًا من الحدود السورية، وعمل عناصر الدفاع المدني على سحب الجثتين من داخل السيارة، ونقلهما الى مستشفى تعنايل العام."

وشاء القدر أن يكون الحفل الذي أحياه المغني الراحل في دمشق، بعد سلسلة حفلات أحياها مؤخرًا بين لبنان، ومصر، مختتمًا مسيرة فنية قصيرة، برحيل مأساوي عن عمر 42 عامًا، وكان آخر إصداراته الغنائية "بعمل بأصلي"، أواخر يونيو/ حزيران 2022.