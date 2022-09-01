دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للسعودية رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع العائلة الملكية الأردنية.

الصورة الحديثة نشرتها الملكة رانيا على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بتعليق قالت فيه بمناسبة عيد ميلادها قائلة بتعليق: "فرحانة فيكم، ما في أحلى من هيك عيد ميلاد بوجودكم حولي".

ويظهر في الصورة أيضا إلى يمين الملكة رانيا، جميل ألكساندر ترميوتس، خطيب الأميرة إيمان.

ويذكر أن نشطاء سبق وتفاعلوا عبر تشبيه رجوة آل سيف بعدد من الشخصيات من بينهم من قال إنها تشبه إلى حد كبير الملكة رانيا في حين ذهب البعض الآخر بالممثلة الأمريكية، بليك ليفلي.

ويذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني ولدت في الرياض، في 28 أبريل/ نيسان 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوة إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

وبحسب موقع "هلا أخبار" الأردني، يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.