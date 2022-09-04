الأردن.. تفاعل واسع على زواج الأمير غازي من أميرة بلغارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على إعلان الديوان الملكي الأردني، السبت، عن زواج الأمير غازي بن محمد من الأميرة مريم، أميرة ترنوفو في بلغاريا.

ووفقا لما هو مذكور في ويكيبيديا فإن الأميرة ميريام الغازي ولدت في 2 سبتمبر/ أيلول 1963 وهي عالمة أحجار كريمة ومصممة مجوهرات، وعضو في العائلة المالكة البلغارية.

شغلت منصب مديرة المجوهرات الراقية للعلامة التجارية الإسبانية Carrera y Carrera، وشكلت لاحقًا علامتها التجارية الخاصة MdeU في عام 2014، وفقا لما ورد في ويكيبيديا.

ونشر الديوان الملكي الأردني صورة من الزفاف قائلا في بيان: "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، جرى اليوم السبت الواقع في السابع من صفر 1444 هجرية، الموافق للثالث من أيلول 2022 ميلادية، تسجيل عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد، على صاحبة السمو الملكي الأميرة مريم، أميرة ترنوفو".